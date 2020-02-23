«Лидеры России» поделились героическими историями

Взгляд
23 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:37  |  vz.ru
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Мозырский НПЗ может быть частью скрытых договоренностейФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Звонок Владимира Путина в Белоруссию поставил жирную точку в долгом нефтяном споре с соседом. Александр Лукашенко сделал заявление, что Россия готова компенсировать Белоруссии сотни миллионов долларов, которые Минск теряет из-за налогового маневра. Но эксперты сомневаются, что Белоруссия получила эти деньги просто так. А поэтому важен вопрос – что же Минск предоставит России взамен? Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Как биография маршала Блюхера стала одной из главных фальшивок РККА

Маршал Блюхер был совсем не тем, за кого себя выдавалФото: Фотохроника ТАСС
23 февраля (сегодня День защитника Отечества) в свое время был основан как День Красной армии. С тех пор многие подвергали сомнению само основание этого праздника. Однако куда более интересным является то, что ряд ключевых советских военачальников довоенного времени имеют странные пробелы и загадки в своей биографии. Ярчайшим примером этого является фантастическая судьба маршала Блюхера. Подробности...
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Американцев накрыло новой волной антироссийской истерики

Конгрессмен Адам Шифт – один из главных рупоров антироссийской истерии в СШАФото: Stefani Reynolds/picture alliance
Consolidated/ТАСС
Тема «российского вмешательства в выборы» вновь активно зазвучала в Соединенных Штатах. Утверждается, что Кремль добивается избрания сразу обоих главных кандидатов – и действующего президента США Трампа, и его основного соперника Сандерса. Почему американцы не замечают подобного абсурда и кто на самом деле портит выборы американцам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Павленский оказался для Франции слишком русским

Сергей Мардан, публицист
Петр Павленский – это секретное оружие русских. Вирус троян в человеческом обличье, от которого искрит всю европейскую политическую систему, а французская – просто зависла. Подробности...
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Что может помешать Шнуру стать депутатом

Антон Крылов, журналист
У нас раз в пять лет повторяется одно и то же. Создается новая партия или накачивается людьми и деньгами старая – возьмем для примера либералов, они это делают раз за разом наиболее ярко и бессмысленно. Подробности...
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От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Больны, конечно, не эвакуированные, тем более что нет причин не верить заявлениям минздрава. Больны все эти Васыли, незыблемо уверенные в своем праве уничтожать то, что им не нравится. Больна Украина. Подробности...
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          • Будет зависеть от его политической программы

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          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

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              «Лидеры России» поделились героическими историями

              23 февраля 2020, 17:45

              Текст: Олег Исайченко

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              В честь Дня защитника Отечества полуфиналисты конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», рассказали истории из жизни о храбрости, терпении и служении.

              «Мужчины разных профессий: военные, спортсмены, госслужащие, врачи, ученые, предприниматели, а также многодетные отцы, «айронмэны», покорители горных вершин и именинники отмечают 23 февраля на полуфинале конкурса», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Генеральный директор компании по организации смешанных единоборств среди профессиональных спортсменов, в том числе боя с Федором Емельяненко, отец двоих детей Шарип Алиев родом из Дагестана. Всю жизнь он прожил в Махачкале недалеко от моря и, будучи подростком, спас из бурной стихии жизни детей. Лидер считает, что на его месте так поступил бы каждый.

              «Я и мои братья гуляли около моря и вдруг увидели, как двух маленьких девочек затягивает в воду. Их отец стоял на берегу и не знал, что делать. Мы с братьями действовали по ситуации, не осознавая опасность для себя. Вытащили девочек на берег, но пришлось самим долго бороться за свою жизнь. В течение получаса мы не могли выбраться из воды, и была вероятность не прийти домой. Помощь близкому человеку – главный принцип, который должен быть присущ любому мужчине», – поделился Шарип.

              Олег Бровцев из Иваново – врач в третьем поколении, руководит структурным подразделением ОБУЗ Вичгурская ЦРБ. Его дедушка возглавляет кафедру онкологии в Северо-Восточном университете, мама –  дерматовенеролог, занимавшая ранее должность заместителя главного врача по лечебной работе и главного специалиста региона, отец – психиатр, преподавал на кафедре анатомии в Ивановском медицинском институте, который окончил Олег.

              «Мы спасаем жизни людей каждый день. И для меня это часть жизни и профессиональной деятельности. Помню, как нас вызвали на «ножевое ранение» – риск для жизни мужчины был большой. Мы с фельдшером срочно оказали ему первую помощь, отвезли в больницу и сдали в руки хирургам. На следующую смену мы приехали в эту же больницу, и я увидел, что наш пациент живой и уже сам смог выйти на улицу. Он увидел меня, улыбнулся и поблагодарил. Такие истории вдохновляют продолжать делать свою работу и помогать людям», – рассказал Олег Бровцев.

              Сергей Барков из города Рузы Московской области, старший инженер военного представительства Министерства обороны России. Капитан пришел на конкурс в форме, чем сразу зацепил внимание журналистов. Со школы он четко понимал, что хочет быть причастным к настоящим мужским профессиям, которые связаны с риском, ответственностью и самодисциплиной.

              Он готовился к поступлению в военный ВУЗ, развивая физические и моральные навыки, не давал себе поблажек и добился своей цели. Главные принципы лидера – честность, результативность и самопожертвование. Он желает все участникам конкурса быть нацеленным не на индивидуальный, а на командный результат, проявлять во всех заданиях инновационный подход и не бояться показывать себя в конкурентной среде.

              Максим Клеткин, врач-торакальный хирург из Курской области, отец троих дочерей в день защитника Отечества отмечает свой день рождения! Самые важные жизненные ценности Максима – поступать по совести, служить людям и семье.

              «У меня есть определенная социальная роль в нашем обществе. Я врач, гражданин России, отец семейства. У меня есть обязательства перед пациентами, Родиной и семьёй. А медицина - это разновидность служения. Врач не может принадлежать себе на 100 процентов. Он служит обществу, как священник или военный», – отметил Максим.

              Напомним, 22 февраля в московском Экспоцентре на Красной Пресне состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» для участников из Центрального федерального округа (ЦФО).

              Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему в ЦФО к промежуточному финишу пришло вдвое больше участников, чем в других округах, и кто уже проявил к ним интерес.


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