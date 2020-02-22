«Лидеры России» помогут в реализации нацпроектов

Из десятков тысяч участников конкурса управленцев «Лидеры России» в Центральном федеральном округе до полуфинала дошло красивое число – 555. В субботу в Москве начался еще более жесткий отбор конкурсантов перед решающим суперфиналом в Сочи. Почему в ЦФО к промежуточному финишу пришло вдвое больше участников, чем в других округах, и кто уже проявил к ним интерес?

В Экспоцентре на Красной Пресне открылся полуфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России 2020» для участников из Центрального федерального округа. Это Москва и еще 17 регионов, от Тверской до Воронежской, и от Брянской до Костромской областей, более четверти населения России.

«Конкурентный отбор был очень жестким. Заявки на наш конкурс подали больше 80 тыс. человек, сейчас нас всего 555. Я и в прошлом году участвовал, но немного не дотянул до финала – занял 38-е место. В этом году, можно сказать, решил взять реванш», – поделился с газетой ВЗГЛЯД накануне решающего отбора один из конкурсантов Алексей Шаронин, родом из Брянска, а сейчас – москвич.

«Когда мы конкурировали заочно, особых сложностей не было. Отвечаешь на вопросы – и все. Но теперь, думаю, предстоит непростое испытание», – сказала газете ВЗГЛЯД другая конкурсантка из Москвы Ирина Просвирякова, HR-директор в крупной международной компании.

Из почти шести сотен участников по итогам полуфинала отберут шестьдесят. Имена этих победителей, которые отправятся на суперфинал в Сочи, станут известны в воскресенье вечером. Суперфинал, напомним, пройдет с 27 по 31 марта. А в эти два дня, конкурсанты, которые уже преодолели дистанционные этапы (тест интеллектуальных способностей, проверку общих знаний, тесты на стрессоустойчивость, управленческий потенциал и управленческую готовность) – должны побороться в очных конкурсах.

Но даже те, кто не пройдет в суперфинал, не останутся за бортом: накануне испытаний полуфинала с участниками проводили экспресс-собеседования представители компаний – партнеров конкурса. Это, в числе прочих, Роскосмос, Ростелеком, Сбербанк и Новолипецкий металлургический комбинат.

«В Центральном федеральном округе сосредоточены штаб-квартиры многих крупных компаний. Понятно, что

здесь – самые лучшие возможности и самые большие шансы для участников конкурса, и, в целом, у тех, кто претендует на какие-то серьезные карьерные позиции.

При этом здесь и конкуренция высокая», – сказал, отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, участвовавший в открытии полуфинала. «Конечно, приток молодых, энергичных и профессиональных управленцев требуется везде. Пользу от конкурса извлекает не только наш округ, но и все федеральные округа», – подчеркнул полпред, который также является наставником конкурса «Лидеры России».

Общаясь с журналистами в кулуарах конкурса, Щеголев отметил: сейчас большое внимание уделяется развитию медицины, образования, производства – на каждом из этих направлений нужны хорошие специалисты и управленцы, и задача конкурса – помочь найти таких управленцев.

«В ЦФО, действительно, традиционно самая высокая конкуренция. Это единственный округ, от которого на финал мы приглашаем не 300, а вдвое больше участников – просто исходя из того, что число заявок, поступивших из ЦФО гораздо выше, чем из других округов: если быть точным, то 81 тысяча», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель конкурса «Лидеры России», гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. До полуфинала, подчеркнул он, дошли конкурсанты из всех 18 регионов Центрального округа.

Три трека для лидеров

Хорошим подспорьем для более эффективного отбора профессионалов-управленцев стал новый формат «Лидеров России», который был опробован в конкурсе 2019-2020 годов. «Главное отличие нынешнего конкурса – у нас появилось три профессиональных трека. Кроме общих управленческих компетенций, оцениваются профессиональные знания и навыки по направлениям «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии», – напомнил собеседник», – пояснил Комиссаров.

«Связано это было с тем, что наставники, партнеры конкурса и работодатели говорили: «На конкурсе вы отбираете замечательных управленцев, но мы ничего не знаем об их профессиональных качествах». Мы попробовали провести эксперимент, и результаты его подведем, когда закончатся финалы этих треков», – пояснил руководитель конкурса «Лидеры России». У тех, кто лучше справится с заданиями по одному из трех профессиональных направлений, есть шанс попасть на суперфинал в Сочи, подчеркнул Комиссаров. «Там они уже посоревнуются со всеми остальными финалистами – с теми, кто шел по линии общих управленческих компетенций», – добавил собеседник.

К примеру, Ансар Жалялов из Москвы решил попробовать силы по специализации «Здравоохранение». Ансар – уже состоявшийся ученый, защитивший кандидатскую диссертацию по биофизике, и одновременно – бизнесмен, возглавляющий компанию с офисом в Калифорнии. «Фирма разрабатывает умный микроскоп, который при помощи искусственного интеллекта анализирует мазки крови вместо врача. Успешно привлекли инвестиции в Кремниевой долине», – рассказал Жалялов накануне полуфинала. Среди полуфиналистов, к слову, довольно много медиков и фармацевтов – 17 человек.

Но больше всего – представителей цифровой сферы. Например, у Аполлона Степанова, который выбрал трек «Финансы и технологии», по его словам, «хобби – бизнес в сфере высоких технологий». Открытый им стартап занимается «предиктивной аналитикой международных финансовых рынков на базе нейронных сетей». Параллельно он занимается социальными проектами – волонтерством, помощью детям-сиротам, поддержкой приютов.

«Сердце лидера» продолжает биться

Социальная составляющая, отметим, – важный момент. Предыдущий сезон внес важное новшество – задание «Сердце лидера»: каждый конкурсант должен был представить проект, который предполагает активную помощь людям. «Второй год подряд я представляю проект «Дарим талантливым детям путевку в шахматный мир», памяти моего отца – международного мастера по шахматам Владимира Просвирякова, – рассказала полуфиналистка Ирина Просвирякова. – Учредили стипендию для талантливых юных шахматистов со всей России. В первый год отобрали двух ребят из Ярославской области, один из них получил награду, в этом году уже шесть деток, готовим к апрелю к международным соревнованиям». А, к примеру, Антон Шаргин, топ-менеджер одной из компаний в структуре Росатома, представил экологический проект – «что-то типа социальной сети, где можно отмечать места гнездовки птиц, которых можно подкармливать».

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Для некоторых полуфиналистов социальные и просветительские проекты – не хобби и не задания в рамках конкурса, а основное направление работы. «Мы реализуем проект «Предмет «человековедение» в системе образования. Я пришла на проект «Лидеры России», чтобы продвинуть нашу идею», – рассказала газете ВЗГЛЯД полуфиналистка из Московской области Галина Сурдуляк-Серебрянникова, психолог, директор общественной организации содействия педагогике, психологии и медиации «Нравственное поколение». «Рада, что в нынешнем конкурсе больше внимания уделялось эссе, в котором можно было бы рассказать о себе, о своих целях и приоритетах. Надеюсь, что их внимательно читали», – поделилась собеседница.

«Сегодня здесь собрались очень разные люди – разных профессий, опыта, образования, карьерных предпочтений и сферы интересов. И все соревнуются на равных. Выложитесь по максимуму, покажите свои лучшие лидерские качества», – напутствуя участников полуфинала, подчеркнул руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Губернаторы проявили интерес

«Каждый, кто прошел через конкурс, смог убедиться на собственном опыте: ни протекции, ни знакомства, а только способности и таланты открывают конкурсантам путь к новым вершинам», – отметил в своем выступлении один из глав регионов Центрального округа, участвовавших в открытии полуфинала – орловский губернатор Андрей Клычков. Он, напомним, входит в пул наставников конкурса «Лидеры России».

Другой губернатор, руководитель Курской области Роман Старовойт отметил: «Конкурс позволяет, с одной стороны, создать возможности социального лифта, продвижения профессионалов. С другой стороны, появляется возможность заполнить вакансии, которые сейчас необходимы для решения сложных, прорывных задач, о которых говорит президент в майском указе, возможности для реализации нацпроектов».

Напомним, что конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была запущена в 2017 году по инициативе Владимира Путина. 70 из 103 победителей первого конкурса заняли серьезные посты в государственных органах и бизнес-структурах, в том числе двое стали губернаторами – Василий Орлов в Амурской области и Дмитрий Артюхов на Ямале.

Теперь опыт общероссийского конкурса управленцев тиражируется в регионах. Как рассказал на открытии полуфинала смоленский губернатор Алексей Островский, в 2019 году в регионе стартовал проект «Я – лидер», в котором участвовали полтысячи человек со всей области. «Ряд победителей вошли в мою управленческую команду», – рассказал Островский. Как предположили в кулуарах конкурса, возможно, региональные руководители, могут присмотреться к перспективным управленцам уже сейчас.

Добавим, что уже третий год – с декабря 2018 года действует сообщество победителей конкурса – клуб «Эльбрус». Клуб, в частности, поддерживает проект «Завтрак с наставником»: молодые управленцы, победители конкурса «Лидеры России» встречаются с руководителями федерального и регионального уровней, и в формате «без галстуков». Так, в минувший вторник прошла встреча победителей предыдущих конкурсов с одним из наставников, гендиректором «Российских железных дорог» Олегом Белозеровым.

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