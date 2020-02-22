«Лидеры России» помогут в реализации нацпроектов

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23 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 00:32  |  vz.ru
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Мозырский НПЗ может быть частью скрытых договоренностейФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Звонок Владимира Путина в Белоруссию поставил жирную точку в долгом нефтяном споре с соседом. Александр Лукашенко сделал заявление, что Россия готова компенсировать Белоруссии сотни миллионов долларов, которые Минск теряет из-за налогового маневра. Но эксперты сомневаются, что Белоруссия получила эти деньги просто так. А поэтому важен вопрос – что же Минск предоставит России взамен? Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Российские НКО научились привлекать деньги

По словам Сергея Кириенко, в связи с 75-й годовщиной Победы на первое место по числу победителей вышли проекты по сохранению исторической памятиФото: 1tv.ru
Российские НКО каждый год привлекают все больше денег на осуществление своей деятельности. Причем, даже не государственных, а коммерческих. Как заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, помимо 4 млрд рублей от Фонда президентских грантов, эти организации получат еще почти столько же из других источников. По его мнению, это говорит о росте уровня профессионализма НКО. Подробности...
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Расхищение греческих сокровищ имеет важное оправдание

«Кто расхищал бесценные руины, / Кто самый злой и самый низкий вор? / Пусть Англия, стыдясь, опустит взор!»Фото: Jay Shaw Baker/Zuma/Global Look Press
Евросоюз потребует от отколовшейся от него Великобритании вернуть Греции сокровища Акрополя, некогда вывезенные лордом Элгином и охраняемые теперь в стенах Британского музея. В этих довольно щекотливых тяжбах принято симпатизировать Греции. Но у британцев «своя правда», которую в России довольно легко понять.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Что может помешать Шнуру стать депутатом

Антон Крылов, журналист
У нас раз в пять лет повторяется одно и то же. Создается новая партия или накачивается людьми и деньгами старая – возьмем для примера либералов, они это делают раз за разом наиболее ярко и бессмысленно. Подробности...
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От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Больны, конечно, не эвакуированные, тем более что нет причин не верить заявлениям минздрава. Больны все эти Васыли, незыблемо уверенные в своем праве уничтожать то, что им не нравится. Больна Украина. Подробности...
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Пора говорить о новом общественном договоре

Вадим Жарко, член Общественной палаты РФ, директор по развитию АНО «Центр ПРИСП»
Уже больше месяца страна живет в совершенно другом ритме. И медийка, и экспертное сообщество, как умеют, обсуждают три вектора, которые смогли для себя выделить – демографию, Конституцию и смену правительства. Путин в очередной раз всех удивил. Подробности...
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              «Лидеры России» помогут в реализации нацпроектов

              В Москве собрались прошедшие жесткий отбор перспективные управленцы, финансисты, ученые и медики   22 февраля 2020, 19:30
              Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
              Текст: Михаил Мошкин

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              Из десятков тысяч участников конкурса управленцев «Лидеры России» в Центральном федеральном округе до полуфинала дошло красивое число – 555. В субботу в Москве начался еще более жесткий отбор конкурсантов перед решающим суперфиналом в Сочи. Почему в ЦФО к промежуточному финишу пришло вдвое больше участников, чем в других округах, и кто уже проявил к ним интерес?

              В Экспоцентре на Красной Пресне открылся полуфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России 2020» для участников из Центрального федерального округа. Это Москва и еще 17 регионов, от Тверской до Воронежской, и от Брянской до Костромской областей, более четверти населения России.

              «Конкурентный отбор был очень жестким. Заявки на наш конкурс подали больше 80 тыс. человек, сейчас нас всего 555. Я и в прошлом году участвовал, но немного не дотянул до финала – занял 38-е место. В этом году, можно сказать, решил взять реванш», – поделился с газетой ВЗГЛЯД накануне решающего отбора один из конкурсантов Алексей Шаронин, родом из Брянска, а сейчас – москвич.

              «Когда мы конкурировали заочно, особых сложностей не было. Отвечаешь на вопросы – и все. Но теперь, думаю, предстоит непростое испытание», – сказала газете ВЗГЛЯД другая конкурсантка из Москвы Ирина Просвирякова, HR-директор в крупной международной компании.

              Из почти шести сотен участников по итогам полуфинала отберут шестьдесят. Имена этих победителей, которые отправятся на суперфинал в Сочи, станут известны в воскресенье вечером. Суперфинал, напомним, пройдет с 27 по 31 марта. А в эти два дня, конкурсанты, которые уже преодолели дистанционные этапы (тест интеллектуальных способностей, проверку общих знаний, тесты на стрессоустойчивость, управленческий потенциал и управленческую готовность) – должны побороться в очных конкурсах.

              Но даже те, кто не пройдет в суперфинал, не останутся за бортом: накануне испытаний полуфинала с участниками проводили экспресс-собеседования представители компаний – партнеров конкурса. Это, в числе прочих, Роскосмос, Ростелеком, Сбербанк и Новолипецкий металлургический комбинат.

              «В Центральном федеральном округе сосредоточены штаб-квартиры многих крупных компаний. Понятно, что

              здесь – самые лучшие возможности и самые большие шансы для участников конкурса, и, в целом, у тех, кто претендует на какие-то серьезные карьерные позиции.

              При этом здесь и конкуренция высокая», – сказал, отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, участвовавший в открытии полуфинала. «Конечно, приток молодых, энергичных и профессиональных управленцев требуется везде. Пользу от конкурса извлекает не только наш округ, но и все федеральные округа», – подчеркнул полпред, который также является наставником конкурса «Лидеры России».

              Общаясь с журналистами в кулуарах конкурса, Щеголев отметил: сейчас большое внимание уделяется развитию медицины, образования, производства – на каждом из этих направлений нужны хорошие специалисты и управленцы, и задача конкурса – помочь найти таких управленцев.

              «В ЦФО, действительно, традиционно самая высокая конкуренция. Это единственный округ, от которого на финал мы приглашаем не 300, а вдвое больше участников – просто исходя из того, что число заявок, поступивших из ЦФО гораздо выше, чем из других округов: если быть точным, то 81 тысяча», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель конкурса «Лидеры России», гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. До полуфинала, подчеркнул он, дошли конкурсанты из всех 18 регионов Центрального округа.

              Три трека для лидеров

              Хорошим подспорьем для более эффективного отбора профессионалов-управленцев стал новый формат «Лидеров России», который был опробован в конкурсе 2019-2020 годов. «Главное отличие нынешнего конкурса – у нас появилось три профессиональных трека. Кроме общих управленческих компетенций, оцениваются профессиональные знания и навыки по направлениям «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии», – напомнил собеседник», – пояснил Комиссаров.

              «Связано это было с тем, что наставники, партнеры конкурса и работодатели говорили: «На конкурсе вы отбираете замечательных управленцев, но мы ничего не знаем об их профессиональных качествах». Мы попробовали провести эксперимент, и результаты его подведем, когда закончатся финалы этих треков», – пояснил руководитель конкурса «Лидеры России». У тех, кто лучше справится с заданиями по одному из трех профессиональных направлений, есть шанс попасть на суперфинал в Сочи, подчеркнул Комиссаров. «Там они уже посоревнуются со всеми остальными финалистами – с теми, кто шел по линии общих управленческих компетенций», – добавил собеседник.

              К примеру, Ансар Жалялов из Москвы решил попробовать силы по специализации «Здравоохранение». Ансар – уже состоявшийся ученый, защитивший кандидатскую диссертацию по биофизике, и одновременно – бизнесмен, возглавляющий компанию с офисом в Калифорнии. «Фирма разрабатывает умный микроскоп, который при помощи искусственного интеллекта анализирует мазки крови вместо врача. Успешно привлекли инвестиции в Кремниевой долине», – рассказал Жалялов накануне полуфинала. Среди полуфиналистов, к слову, довольно много медиков и фармацевтов – 17 человек.

              Но больше всего – представителей цифровой сферы. Например, у Аполлона Степанова, который выбрал трек «Финансы и технологии», по его словам, «хобби  – бизнес в сфере высоких технологий». Открытый им стартап занимается «предиктивной аналитикой международных финансовых рынков на базе нейронных сетей». Параллельно он занимается социальными проектами – волонтерством, помощью детям-сиротам, поддержкой приютов.

              «Сердце лидера» продолжает биться

              Социальная составляющая, отметим, – важный момент. Предыдущий сезон внес важное новшество – задание «Сердце лидера»: каждый конкурсант должен был представить проект, который предполагает активную помощь людям. «Второй год подряд я представляю проект «Дарим талантливым детям путевку в шахматный мир», памяти моего отца – международного мастера по шахматам Владимира Просвирякова, – рассказала полуфиналистка Ирина Просвирякова. – Учредили стипендию для талантливых юных шахматистов со всей России. В первый год отобрали двух ребят из Ярославской области, один из них получил награду, в этом году уже шесть деток, готовим к апрелю к международным соревнованиям». А, к примеру, Антон Шаргин, топ-менеджер одной из компаний в структуре Росатома, представил экологический проект – «что-то типа социальной сети, где можно отмечать места гнездовки птиц, которых можно подкармливать».

              Для некоторых полуфиналистов социальные и просветительские проекты – не хобби и не задания в рамках конкурса, а основное направление работы. «Мы реализуем проект «Предмет «человековедение» в системе образования. Я пришла на проект «Лидеры России», чтобы продвинуть нашу идею», – рассказала газете ВЗГЛЯД полуфиналистка из Московской области Галина Сурдуляк-Серебрянникова, психолог, директор общественной организации содействия педагогике, психологии и медиации «Нравственное поколение». «Рада, что в нынешнем конкурсе больше внимания уделялось эссе, в котором можно было бы рассказать о себе, о своих целях и приоритетах. Надеюсь, что их внимательно читали», – поделилась собеседница.

              «Сегодня здесь собрались очень разные люди – разных профессий, опыта, образования, карьерных предпочтений и сферы интересов. И все соревнуются на равных. Выложитесь по максимуму, покажите свои лучшие лидерские качества», – напутствуя участников полуфинала, подчеркнул  руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

              Губернаторы проявили интерес

              «Каждый, кто прошел через конкурс, смог убедиться на собственном опыте: ни протекции, ни знакомства, а только способности и таланты открывают конкурсантам путь к новым вершинам», – отметил в своем выступлении один из глав регионов Центрального округа, участвовавших в открытии полуфинала – орловский губернатор Андрей Клычков. Он, напомним, входит в пул наставников конкурса «Лидеры России».

              Другой губернатор, руководитель Курской области Роман Старовойт отметил: «Конкурс позволяет, с одной стороны, создать возможности социального лифта, продвижения профессионалов. С другой стороны, появляется возможность заполнить вакансии, которые сейчас необходимы для решения сложных, прорывных задач, о которых говорит президент в майском указе, возможности для реализации нацпроектов».

              Напомним, что конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была запущена в 2017 году по инициативе Владимира Путина. 70 из 103 победителей первого конкурса заняли серьезные посты в государственных органах и бизнес-структурах, в том числе двое стали губернаторами – Василий Орлов в Амурской области и Дмитрий Артюхов на Ямале.

              Теперь опыт общероссийского конкурса управленцев тиражируется в регионах. Как рассказал на открытии полуфинала смоленский губернатор Алексей Островский, в 2019 году в регионе стартовал проект «Я – лидер», в котором участвовали полтысячи человек  со всей области. «Ряд победителей вошли в мою управленческую команду», – рассказал Островский. Как предположили в кулуарах конкурса, возможно, региональные руководители, могут присмотреться к перспективным управленцам уже сейчас.

              Добавим, что уже третий год – с декабря 2018 года действует сообщество победителей конкурса – клуб «Эльбрус». Клуб, в частности, поддерживает проект  «Завтрак с наставником»: молодые управленцы, победители конкурса «Лидеры России» встречаются с руководителями федерального и регионального уровней, и в формате «без галстуков». Так, в минувший вторник прошла встреча победителей предыдущих конкурсов с одним из наставников, гендиректором  «Российских железных дорог» Олегом Белозеровым.

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