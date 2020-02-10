Названы финалисты конкурса «Лидеры России» от ЮФО и СЗФО

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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
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Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы

Объединение ГДР и ФРГ стало возможным только благодаря тому, что Советский Союз дал на него свое «добро»Фото: Reuters
Ровно 30 лет назад на переговорах с канцлером ФРГ Гельмутом Колем руководитель СССР Михаил Горбачев дал свое согласие на объединение Германии на немецких условиях. Как показала история, это противоречило национальным интересам нашей страны и стало для нас одним из наиболее дорогих дипломатических поражений. Причем совсем не потому, что мы хотели бы для немцев судьбы разделенного народа.  Подробности...
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Как советский посол разгадал сговор Британии с Гитлером

Много лет спустя после тех событий Иван Майский опубликовал книгу воспоминанийФото: Лев Иванов/РИА Новости
В День дипломатического работника газета ВЗГЛЯД начинает серию публикаций, основанных на рассекреченных архивах МИД России. Предмет исследования – деятельность советской дипломатии в предвоенный период. Мы расскажем, какие шифровки еще в 1937-м году отправлял в Москву советский посол в Лондоне Иван Майский и как он описывал отношение британских элит к Гитлеру и в целом к опасному развитию ситуации в Европе.  Подробности...
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Позорные ошибки Запада научились замалчивать

Та самая позорная сцена во время парада в Париже – мотоциклисты столкнулись прямо во время официального мероприятияФото: GONZALO FUENTES/Reuters
Российское общество много раз демонстрировало склонность к самобичеванию – как какая-либо катастрофа или даже просто ошибка становились предметом массовых шуток и издевательств. Между тем западное общественное мнение устроено по-другому. Даже крайне позорные события и явления осмысляются в Европе и США совсем иначе. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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С живым Пушкиным Россия избежала бы революции

Владимир Можегов, публицист
Зрелый Пушкин был убежденным монархистом, а кредо его политической доктрины было совмещение фундаментальной традиции с необходимостью поступательного развития страны. Лучшие изменения те, которые происходят от одного улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений. Подробности...
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Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию

Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо сохранять спокойствие и кушать борщ. То есть опираться на фундаментальную науку, а не на сенсации в стиле национально-ориентированной истории, новой хронологии или ДНК-генеалогии всяких шарлатанов. Подробности...
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И эти люди будут учить нас демократии?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Не пробыв и 24 часов премьер-министром Тюрингии, Томас Кеммерих подал в отставку под невыносимым давлением Берлина, газет и «лево-зеленых». Потому что демократия – это власть демократов. А вы что думали? Подробности...
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              Названы финалисты конкурса «Лидеры России» от ЮФО и СЗФО

              10 февраля 2020, 10:45

              Текст: Алина Назарова

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              Объявлены имена 60 финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», прошедших в суперфинал от Южного и Северо-Западного федеральных округов.

              Финалистами в ЮФО стали 30 участников. Из них 10 человек представляют Краснодарский край, восемь – Ростовскую область, четыре финалиста из Волгоградской области, по два из Крыма, Астраханской области, Адыгеи и Калмыкии, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

              Всего участие в полуфинале приняли 248 конкурсантов. В течение двух дней полуфинала участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. Также традиционно в рамках конкурса помимо оценочных мероприятий прошли и образовательные программы. К примеру, мастер-класс «Из России с любовью» для полуфиналистов провел один из наставников конкурса – генеральный директор компании SPLAT Евгений Демин. Он рассказал о стратегии и корпоративной культуре компании SPLAT, поделился опытом развития бизнеса на региональном, национальном и международном рынке, а также упомянул о важности прямого контакта с клиентами, репутации и сохранении личного бренда.

              Кроме того, накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, состоялись специальные мероприятия для участников от компаний-партнеров конкурса. Представители компаний – холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») и ПАО «Россети» встретились с участниками конкурса в Ростове-на-Дону. На встречах с партнерами конкурсанты узнали о планируемых и реализуемых проектах в Южном федеральном округе, возможностях компаний, о продуктах и тех направлениях деятельности, которые представляют для них ключевой интерес. Желающие имели возможность пройти экспресс-собеседования или в ближайшее время пообщаться с экспертами компаний, которые заявили о готовности вести точечный диалог с каждым финалистом или участником конкурса.

              Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил теплую и одновременно деловую атмосферу, в которой проходят полуфинальные мероприятия в нынешнем году. По его словам, это само по себе является свидетельством того, что конкурс развивается и становится более привлекательным. «С каждым сезоном количество участников растет, а их отношение к конкурсу становится более ответственным. Многие к нему теперь готовятся на протяжении нескольких месяцев, чтобы лучше показать свои качества и способности», – отметил Комиссаров.

              Он также подчеркнул, что практическую пользу от проведения конкурса получают не только его участники, но и регионы, которые они представляют. «Мы видим, что региональные власти и местные компании активно присматриваются к полуфиналистам, просят у нас их резюме. И сейчас очень многие успешные участники остаются работать в родном регионе, и более того, кто-то даже возвращается на малую родину из столицы», – рассказал Комиссаров.

              Также объявлены имена финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», прошедших в суперфинал от Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Финалистами стали 30 участников из Санкт-Петербурга.

              «Всего в полуфинале в Северо-Западном федеральном округе приняли участие 284 конкурсанта из девяти регионов. Среди полуфиналистов много железнодорожников, нефтяников, медиков, преподавателей вузов и индивидуальных предпринимателей. Конкуренция за выход в финал была очень высокой, эксперты отметили сильный уровень конкурсантов. По итогам испытаний в суперфинал вышли только представители Санкт-Петербурга, показав наилучший результат», – сообщил замгенерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Александр Садовский.

              В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в СЗФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. Также в полуфинале состоялись встречи и мастер-классы. Мастер-класс «Возможности, сложности и условия использования искусственного интеллекта на практике» провел руководитель лаборатории машинного интеллекта Яндекса, член рабочей группы по разработке национальной стратегии России по развитию искусственного интеллекта Александр Крайнов.

              Нововведением этого сезона стало то, что уже на полуфиналах проходят собеседования и интервью участников с потенциальными работодателями. В Санкт-Петербурге такую встречу провел Дмитрий Конов, председатель правления СИБУР. «Я ищу интересных людей, а не конкретного человека с 12,5 годами опыта в этой индустрии, определенным набором академического образования и ответами на заданные вопросы. Мне интересно, насколько они подходят нам и нашим задачам на этот момент времени. Здесь есть несколько кандидатов, с которыми мы хотели бы поработать», – рассказал Конов.

              Встречи с полуфиналистами также провели представители различных дочерних подразделений ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО» и АО «Росэлектроника».

              Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.


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