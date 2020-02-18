«Лидеры России» встретились с наставником конкурса – главой РЖД

Взгляд
20 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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Почему США боятся жестких санкций против Роснефти

США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
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Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
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Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
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Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

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Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
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Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

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              «Лидеры России» встретились с наставником конкурса – главой РЖД

              18 февраля 2020, 18:00

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              Во вторник прошла встреча победителей конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – с одним из наставников конкурса, гендиректором ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым.

              Мероприятие состоялось в рамках проекта «Завтрак с наставником», который реализуется при поддержке сообщества победителей конкурса «Лидеры России» – клуба «Эльбрус», сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

              Участники посетили Центр передовых технологий управления персоналом, Главный центр управления Российскими железными дорогами, а также совместно с Олегом Белозеровым совершили поездку по железной дороге от Ленинградского вокзала, в рамках которой глава компании рассказал об инновационных направлениях развития компании, глобальных инфраструктурных проектах, перспективах международных транспортных коридоров, транспортно-логистической модели в России и мире.

              Во встрече приняли участие генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров и 22 победителя конкурса «Лидеры России». Среди них были сотрудники ОАО «РЖД»: Первый заместитель начальника департамента ОАО «РЖД» Дмитрий Вербов, Начальник службы экономики и финансов Южно-Уральской железной дороги Виктор Гневашев, заместитель начальника Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Малинин Сергей, Начальник отдела ОАО «РЖД» Дарья Сенькина, Заместитель начальника Центра развития бизнеса и продуктов - начальник отдела формирования продуктов и сервисов АО «Федеральная пассажирская компания» Силинин Антон.

              Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров поблагодарил Олега Белозерова за организацию встречи.

              «Все победители конкурса «Лидеры России» отмечают, что основная ценность для них – это встречи с наставниками и возможность получать самую актуальную информацию напрямую от ведущих руководителей страны. Хочу отдельно отметить, что сотрудники ОАО «РЖД» активно участвуют в проектах платформы «Россия – страна возможностей». Мы видим, что Вы поддерживаете лидерские инициативы, и это важно. В «РЖД» происходят мощные сдвиги и положительные изменения», – сказал Комиссаров.

              Формат «Завтрака с наставником» состоит в том, что молодые управленцы, победители конкурса «Лидеры России» встречаются с руководителями федерального и регионального уровней, и в рамках живого общения «без галстуков» перенимают опыт от наставников – ведущих управленцев страны.

              «Мы глубоко включены в развитие страны, как системообразующая инфраструктурная компания. Сегодня мы сконцентрированы на выполнении Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. ОАО «РЖД» запустило цифровую трансформацию производственных и управленческих процессов, взаимодействия с клиентами и контрагентами. Компания также работает за рубежом – строит, модернизирует и управляет инфраструктурой. Поэтому запрос на современные практики лидерства у нас очень большой в силу масштаба деятельности. Талантливые управленцы – важнейший капитал, за который мы готовы бороться», – прокомментировал Олег Белозеров.

              Заместитель начальника департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Александр Збарский рассказал Лидерам России, что компания делает большой упор на работу с талантливой молодежью. Первая задача – кадровая, вторая – социальная.

              «Мы каждый год направляем более 7000 человек на обучение в отраслевые вузы. Для привлечения школьников в индустрию у нас есть 25 детских железных дорог и 6 технопарков «Кванториум». Модератор сегодняшней встречи, победитель конкурса «Лидеры России» Дмитрий Вербов — воспитанник Октябрьской детской школы железной дороги. Мы развиваем сеть из 120 школ в регионах. На форуме профориентации «Проектория» мы провели открытый онлайн-урок, который по числу просмотров в социальной сети Вконтакте занял одно из первых мест. У нас есть 9 университетских комплексов, в которых ежегодно обучается 31 000 человек. После окончания вуза все студенты проходят через единый день адаптации. У нас тоже есть свои лидерские проекты, например «Лидеры перемен», а также конкурс молодежных научных инициатив «Новое звено», который позволяет узнать идеи молодых талантливых ребят. Также мы не забываем про международное молодежное сотрудничество. А в рамках корпоративного волонтерства более 90 тысяч человек вовлечены в социальные проекты», – заявил Збарский.

              Президентская платформа «Россия – страна возможностей» способствует созданию и развитию механизмов наставничества, в том числе через взаимодействие между участниками проектов. Наставниками для победителей конкурса «Лидеры России» выступают 95 ведущих управленцев страны. В свою очередь 107 финалистов и победителей конкурса являются наставниками для победителей и финалистов других проектов платформы «Россия – страна возможностей».

              Основная цель и задача проекта «Завтрак с наставником» – создание неформальной площадки для общения и обмена опытом наставников и победителей конкурса «Лидеры России». На встречах обсуждается широкий круг вопросов – от перспектив развития отрасли, региона, страны, до практик личностного и профессионального роста. Эти мероприятия способствуют не только созданию доверительных и открытых отношений, координации в ходе диалога позиций по тем или иным вопросам, но и выработке новых эффективных решений для профессиональной и общественной жизни участников, реализации новых проектов.

              С момента старта проекта клуб «Эльбрус» организовал встречи победителей конкурса «Лидеры России» с Председателем Правления ПАО СИБУР Холдинг Дмитрием Коновым, Президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым, Генеральным директором ООО «Сплат Глобал» Евгением Деминым, Министром науки и высшего образования Российской Федерации 2018-2019 Михаилом Котюковым и Президентом «Объединенной судостроительной корпорации» Алексеем Рахмановым.


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