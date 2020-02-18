«Лидеры России» встретились с наставником конкурса – главой РЖД

Во вторник прошла встреча победителей конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – с одним из наставников конкурса, гендиректором ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Завтрак с наставником», который реализуется при поддержке сообщества победителей конкурса «Лидеры России» – клуба «Эльбрус», сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Участники посетили Центр передовых технологий управления персоналом, Главный центр управления Российскими железными дорогами, а также совместно с Олегом Белозеровым совершили поездку по железной дороге от Ленинградского вокзала, в рамках которой глава компании рассказал об инновационных направлениях развития компании, глобальных инфраструктурных проектах, перспективах международных транспортных коридоров, транспортно-логистической модели в России и мире.

Во встрече приняли участие генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров и 22 победителя конкурса «Лидеры России». Среди них были сотрудники ОАО «РЖД»: Первый заместитель начальника департамента ОАО «РЖД» Дмитрий Вербов, Начальник службы экономики и финансов Южно-Уральской железной дороги Виктор Гневашев, заместитель начальника Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Малинин Сергей, Начальник отдела ОАО «РЖД» Дарья Сенькина, Заместитель начальника Центра развития бизнеса и продуктов - начальник отдела формирования продуктов и сервисов АО «Федеральная пассажирская компания» Силинин Антон.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров поблагодарил Олега Белозерова за организацию встречи.

«Все победители конкурса «Лидеры России» отмечают, что основная ценность для них – это встречи с наставниками и возможность получать самую актуальную информацию напрямую от ведущих руководителей страны. Хочу отдельно отметить, что сотрудники ОАО «РЖД» активно участвуют в проектах платформы «Россия – страна возможностей». Мы видим, что Вы поддерживаете лидерские инициативы, и это важно. В «РЖД» происходят мощные сдвиги и положительные изменения», – сказал Комиссаров.

Формат «Завтрака с наставником» состоит в том, что молодые управленцы, победители конкурса «Лидеры России» встречаются с руководителями федерального и регионального уровней, и в рамках живого общения «без галстуков» перенимают опыт от наставников – ведущих управленцев страны.

«Мы глубоко включены в развитие страны, как системообразующая инфраструктурная компания. Сегодня мы сконцентрированы на выполнении Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. ОАО «РЖД» запустило цифровую трансформацию производственных и управленческих процессов, взаимодействия с клиентами и контрагентами. Компания также работает за рубежом – строит, модернизирует и управляет инфраструктурой. Поэтому запрос на современные практики лидерства у нас очень большой в силу масштаба деятельности. Талантливые управленцы – важнейший капитал, за который мы готовы бороться», – прокомментировал Олег Белозеров.

Заместитель начальника департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Александр Збарский рассказал Лидерам России, что компания делает большой упор на работу с талантливой молодежью. Первая задача – кадровая, вторая – социальная.

«Мы каждый год направляем более 7000 человек на обучение в отраслевые вузы. Для привлечения школьников в индустрию у нас есть 25 детских железных дорог и 6 технопарков «Кванториум». Модератор сегодняшней встречи, победитель конкурса «Лидеры России» Дмитрий Вербов — воспитанник Октябрьской детской школы железной дороги. Мы развиваем сеть из 120 школ в регионах. На форуме профориентации «Проектория» мы провели открытый онлайн-урок, который по числу просмотров в социальной сети Вконтакте занял одно из первых мест. У нас есть 9 университетских комплексов, в которых ежегодно обучается 31 000 человек. После окончания вуза все студенты проходят через единый день адаптации. У нас тоже есть свои лидерские проекты, например «Лидеры перемен», а также конкурс молодежных научных инициатив «Новое звено», который позволяет узнать идеи молодых талантливых ребят. Также мы не забываем про международное молодежное сотрудничество. А в рамках корпоративного волонтерства более 90 тысяч человек вовлечены в социальные проекты», – заявил Збарский.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» способствует созданию и развитию механизмов наставничества, в том числе через взаимодействие между участниками проектов. Наставниками для победителей конкурса «Лидеры России» выступают 95 ведущих управленцев страны. В свою очередь 107 финалистов и победителей конкурса являются наставниками для победителей и финалистов других проектов платформы «Россия – страна возможностей».

Основная цель и задача проекта «Завтрак с наставником» – создание неформальной площадки для общения и обмена опытом наставников и победителей конкурса «Лидеры России». На встречах обсуждается широкий круг вопросов – от перспектив развития отрасли, региона, страны, до практик личностного и профессионального роста. Эти мероприятия способствуют не только созданию доверительных и открытых отношений, координации в ходе диалога позиций по тем или иным вопросам, но и выработке новых эффективных решений для профессиональной и общественной жизни участников, реализации новых проектов.

С момента старта проекта клуб «Эльбрус» организовал встречи победителей конкурса «Лидеры России» с Председателем Правления ПАО СИБУР Холдинг Дмитрием Коновым, Президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым, Генеральным директором ООО «Сплат Глобал» Евгением Деминым, Министром науки и высшего образования Российской Федерации 2018-2019 Михаилом Котюковым и Президентом «Объединенной судостроительной корпорации» Алексеем Рахмановым.