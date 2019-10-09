В чем проблема поколения, выросшего в мире «Убера» и доставки еды

Мы много говорим о том, что олимпиада «Я-профессионал» призвана сократить разрыв между университетским образованием, ожиданиями работодателей от молодых специалистов и тем, как эти молодые специалисты видят свою будущую карьеру. Но за три года существования проекта мы выявили одну важную проблему. И эта проблема – работа с дипломантами после завершения соревнований.

По итогам олимпиады все победители попали на нашу карьерную онлайн-платформу. Там они могли откликнуться на стажировки от крупных работодателей. Неприятным открытием для нас стало то, что треть дипломантов прошлого сезона – а это примерно 1000 человек – проигнорировали все варианты стажировок.

Причины тут две. Первая – ребятам неинтересен карьерный трек. Это отражает общую тенденцию у современной молодежи: они не хотят взрослеть, хотят подольше поучиться, не спешат выходить на работу. Вторая причина – увы, не по всем направлениям олимпиады нам удается предложить широкий выбор стажировок. Это системная проблема нашего образования, которое готовит большое количество специалистов, например, по географии, но рынок труда не готов их «переварить», дать работу по специальности.

После и во время стажировок мы общаемся с ребятами и собираем их впечатления. Часто столкновение с рутинными задачами оказывается для них достаточно травмирующим. Где-то оказалось, что на предприятии устарели технологии, а про 3D-моделирование не хотят и слышать. Где-то – офис недостаточно комфортный, а где-то приходится разбираться с документооборотом вместо того, чтобы ежедневно креативить.

Впрочем, не всегда после встречи с работодателем мы слышим такие отзывы. Например, про олимпиадные зимние школы студенты рассказывают, как правило, с восторгом. Мы сравнили, чем отличается зимняя школа от стажировки. Зимняя школа – это образовательный форум, чаще всего междисциплинарный, куда приезжают участники «Я – профессионала» со всей России. Для этого они проходят дополнительный отбор мотивационных писем. На форуме ребята встречают единомышленников, многие впервые оказываются в Москве или другом регионе, могут практически на равных пообщаться с топ-менеджерами крупнейших компаний. А еще им выдают мерч: красивые толстовки, блокноты и пауэрбанки. И ребята на 3-5 дней оказываются словно в кино про головокружительную карьеру и красивую жизнь.

А на стажировке оказывается, что работа состоит не только из креативных задач. Чтобы достичь результата, приходится кропотливо работать, да и вообще – каждый день приходить в одно и то же место. Топ-менеджеров ты практически не встречаешь, а руководитель требует от тебя дисциплины даже больше, чем результата.

Поэтому молодые люди стараются продлить пребывание в этом комфортном и интересном статусе студента. Они идут дальше – в магистратуры, аспирантуры, получают второе высшее. Когда я говорю об этом на тематических мероприятиях, всегда упоминаю роль родителей. Конечно, мы хотим, чтобы у наших детей было все самое лучшее, и говорим им: «Я буду тебя обеспечивать, ты только учись, а наработаться еще успеешь».

Но инфантильность молодежи – это не вина только и не столько родителей, это еще и следствие меняющегося мира. Студенты, выросшие с телефоном в руке, где есть убер и доставка еды в один клик, не понимают, почему нельзя нажать две кнопки в смартфоне и получить работу, а потом нажать еще одну и перенести ее на другой день или вовсе отменить.

Еще одна причина того, что молодежь не торопится искать работу, – глубинные проблемы высшего образования.

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У выпускников часто недостаточно компетенций, чтобы решать реальные практические задачи сразу после выпуска. Они просто не умеют, а поэтому и не готовы оказаться лицом к лицу с ответственным поручением.

Сегодня важно вести последовательную работу по сближению компаний и вузов, чтобы преподаватели понимали, к чему готовить молодежь; рассказывали о реальных проблемах той или иной отрасли. Но надо также развивать новые формы коммуникации между студентами и работодателями, чтобы они знали, чего ждать друг от друга, чтобы компании становились более открытыми для начинающих специалистов без опыта и помогали им этот опыт приобрести. И, конечно, важно, чтобы ребята находили дело по душе, учились и работали с энтузиазмом и интересом.

Я рада, что проект «Я – профессионал» вносит свой вклад в решение этих проблем. Мы ищем тот новый язык, который станет общим для университетов, молодых специалистов и работодателей. От налаживания этой коммуникации выигрывают все стороны, в том числе избавляясь от мифов друг о друге.