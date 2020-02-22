Стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФО

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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Мозырский НПЗ может быть частью скрытых договоренностейФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Звонок Владимира Путина в Белоруссию поставил жирную точку в долгом нефтяном споре с соседом. Александр Лукашенко сделал заявление, что Россия готова компенсировать Белоруссии сотни миллионов долларов, которые Минск теряет из-за налогового маневра. Но эксперты сомневаются, что Белоруссия получила эти деньги просто так. А поэтому важен вопрос – что же Минск предоставит России взамен? Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Российские НКО научились привлекать деньги

По словам Сергея Кириенко, в связи с 75-й годовщиной Победы на первое место по числу победителей вышли проекты по сохранению исторической памятиФото: 1tv.ru
Российские НКО каждый год привлекают все больше денег на осуществление своей деятельности. Причем, даже не государственных, а коммерческих. Как заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, помимо 4 млрд рублей от Фонда президентских грантов, эти организации получат еще почти столько же из других источников. По его мнению, это говорит о росте уровня профессионализма НКО. Подробности...
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Америка готова признать поражение в Афганистане

Дональд Трамп и президент Афганистана Ашраф Гани на американской военной базе в ноябре прошлого годаФото: AP Photo/Alex Brandon/ТАСС
США объявили о готовности в следующую субботу подписать соглашение с «Талибаном», признав тем самым неудачу своих 18-летних попыток уничтожить его. Это должно открыть путь к прекращению войны в Афганистане и выводу из страны американских войск. Сможет ли Дональд Трамп и в самом деле уйти из Афганистана и смогут ли сами афганцы договориться о мирной жизни в своей стране после 40 лет войны? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Что может помешать Шнуру стать депутатом

Антон Крылов, журналист
Первая реакция на новость о том, что Сергей Шнуров вступил «Партию Роста» и даже, возможно, возглавит список этой партии на выборах в Госдуму в следующем году – от съемок в рекламе лекарства от простатита до членства в партии простатита дорожка короткая. Подробности...
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От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Больны, конечно, не эвакуированные, тем более что нет причин не верить заявлениям минздрава. Больны все эти Васыли, незыблемо уверенные в своем праве уничтожать то, что им не нравится. Больна Украина. Подробности...
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Пора говорить о новом общественном договоре

Вадим Жарко, заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации, директор по развитию АНО «Центр ПРИСП»
Уже больше месяца страна живет в совершенно другом ритме. И медийка, и экспертное сообщество, как умеют, обсуждают три вектора, которые смогли для себя выделить – демографию, Конституцию и смену правительства. Путин в очередной раз всех удивил. Подробности...
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              Стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФО

              22 февраля 2020, 13:58

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В московском Экспоцентре на Красной Пресне состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» для участников из Центрального федерального округа (ЦФО).

              В церемонии открытия полуфинала приняли участие полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Смоленской области Алексей Островский, член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России», первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

              Щеголев выступил перед участниками с приветственным словом, в котором подчеркнул важность идей, предлагаемых финалистами и победителями конкурса.

              «Мы активно привлекаем финалистов и победителей к нашей работе. В прошлом году состоялось более 10 семинаров, конференций, выездных заседаний с их участием. В процессе общения с участниками конкурса мы открыли для себя много вещей, которые из кабинетов просто не видны. Я считаю, что это еще один результат, на который мы вправе рассчитывать. Надеюсь на ваши новые идеи и их аргументацию. Для нас это очень важно, и эту работу мы будем продолжать», – добавил он.

              Воскресенский пожелал успеха всем участникам и отметил, что финалисты прошлых лет из Ивановской области получили новые назначения.

              «Мы очень серьезно относимся к этому конкурсу. Один из полуфиналистов предыдущего потока сейчас занимает должность члена совета директоров одной из крупнейших госкомпаний, работающей на территории Ивановской области. Полуфиналистка  первого потока взяла на себя тяжелое бремя общественной нагрузки. Она занимается бизнесом, а теперь является еще и членом общественной палаты, возглавляет направление  здравоохранения, которое сейчас находится в особом фокусе и президента страны, и нас всех», – сказал губернатор.

              «Прекрасно понимаем, кадры решают все. Кадровая проблема была, есть и будет. Конкурс «Лидеры России» позволяет, с одной стороны, создать возможности социального лифта, продвижения профессионалов, с другой стороны – заполнить вакансии, которые сейчас необходимы для решения сложных, прорывных задач, о которых говорит президент в Майском указе, реализации нацпроектов. Без высокого профессионализма, соответствующей компетенции эти задачи нам не решить», – заявил Роман Старовойт.

              Он добавил, что тесно общается с участниками конкурса. На его взгляд, «одно желание проверить себя уже о многом говорит как о человеке, а предъявляемые критерии позволяют выбрать лучших из лучших».

              «Нужно создавать возможности профессионального продвижения. Так, один из моих заместителей – победитель конкурса, а финалист Ольга Ворошилова, наша землячка, сегодня является ректором академии государственной и муниципальной службы при администрации Курской области. На этой базе в марте запускаем аналогичный проект совместно с РАНХиГС. Это будет хорошая площадка не только для профессионального продвижения на госслужбе, но и муниципальной», – указал губернатор Курской области.

               «Конкурсный механизм реально работает и дает мощный положительный эффект. Не только в плане поиска талантливых управленцев, но и с точки зрения раскрытия потенциала и самореализации молодежи, укрепления доверия к системе власти в целом. Потому что каждый, кто прошел через конкурс, смог убедиться на собственном опыте: ни протекции, ни знакомства, а только способности и таланты открывают конкурсантам путь к новым вершинам», – подчеркнул Губернатор Орловской области, наставник конкурса «Лидеры России» Андрей Клычков.

              Глава Смоленской области Алексей Островский пожелал успеха полуфиналистам и отметил, что «Лидеры России» – это уникальная возможность для самореализации и профессионального роста.

              «Это не способ достижения карьерных высот, а, прежде всего, возможность для дальнейшего роста на региональном уровне.  Именно с этой целью в Смоленской области реализуется проект «Я - ЛИДЕР» – первый конкурс мы провели в прошлом году. Желание принять в нем участие изъявили 500 человек из всех муниципалитетов. Ряд победителей вошли в мою управленческую команду. Совместно с ними мы, безусловно, продолжим развивать регион и делать все возможное для улучшения качества жизни его жителей. Видя в этом зале, как у вас горят глаза, ощущая позитивную атмосферу, которая царит здесь, а также вашу нацеленность на результат, я уверен, что будущее нашей страны в надежных руках!», – добавил он.

              Член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Гусман сказал: «Душа радуется тому, как развивается конкурс. Как расширяются его границы. Нет уголка России, от которого не были бы представлены участники. У этого конкурса много наставников. Справедливо будет сказать, что у конкурса есть главный наставник – (президент России) Владимир Путин. С первого дня он пристально наблюдает за его развитием. Мне кажется, что именно его наставничество и предопределяет абсолютный успех конкурса».

              Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров на церемонии открытия рассказал, что в этом году от Центрального федерального округа на конкурс поступили 81 тыс. 688 заявок.

              По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое прошло 21 февраля, в полуфинал конкурса в ЦФО вышли 555 участников: 387 человек представляют Москву, 71 – Московскую область, 12 – из Липецкую, 10 – Рязанскую, девять – Воронежскую, по семь полуфиналистов из Белгородской и Брянской областей, по шесть конкурсантов из Владимирской, Калужской, Курской, Тверской и Тульской областей, пять полуфиналистов представляют Ярославскую область, по четыре участника из Ивановской, Смоленской и Тамбовской областей, три участника из Орловской области и по одному полуфиналисту из Костромской области и Санкт-Петербурга.

              При этом шестеро имеют иностранное гражданство: четыре гражданина Украины, по одному из Эстонии и Белоруссии.

              «Впервые мы собираем всех полуфиналистов из Центрального федерального округа на одной площадке. Конкуренция колоссальная. В полуфинале участвуют представители всех 18 субъектов округа. Сегодня здесь собрались очень разные люди – разных профессий, опыта, образования, карьерных предпочтений и сферы интересов. Среди полуфиналистов 58 представителей сферы информационных технологий, 47 – банковского дела и страхования, 45 работников сферы образования, 43 представителя государственной службы, 30 участников из сферы энергетики, 27 медиков и фармацевтов, 17 научных работников, восемь представителей сельского хозяйства, семь – авиастроения и ракетно-космической промышленности, пять работников культуры и сферы искусств. И все соревнуются на равных. У каждого есть возможность выйти в финал, который мы проведем в Сочи 27-31 марта. Желаю всем участникам слаженной и главное – результативной – работы. Выложитесь по максимуму, покажите свои лучшие лидерские качества», – обратился Алексей Комиссаров к полуфиналистам конкурса «Лидеры России 2020».

              Среди участников, прошедших в полуфинал конкурса от Центрального федерального округа, 456 мужчин (82%) и 99 – женщин (18%). Семеро имеют ученую степень доктора наук, 94 – кандидата наук, 46 участников имеют степень MBA, 146 конкурсантов получили два и более высших образования. Самому молодому участнику полуфинала – 21 год, трем самым опытным конкурсантам – по 55 лет.

              Накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, состоялись специальные мероприятия для участников от компаний-партнеров конкурса. Представители компаний Сбербанк; Ростелеком; РФПИ; НЛМК; Роскосмос; Россети ПАО «МРСК Центра»; Россети ПАО «МОЭСК» и Россети ФСК ЕЭС встретились с участниками конкурса в Москве.

              На встречах с партнерами конкурсанты узнали о планируемых и реализуемых проектах в Центральном федеральном округе, о возможностях компаний, о продуктах и тех направлениях деятельности, которые представляют для них ключевой интерес. Желающие сразу имели возможность пройти экспресс-собеседования или в ближайшее время пообщаться с экспертами компаний, которые заявили о готовности вести точечный диалог с каждым полуфиналистом или участником конкурса.

              Основные конкурсные дни полуфинала в Центральном федеральном округе – 22 и 23 февраля. Конкурсанты за два дня должны будут продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры.

              Вечером 23 февраля будут подведены итоги и определены 60 финалистов от ЦФО, которых пригласят на суперфинал конкурса «Лидеры России 2020». Он состоится в Сочи 27-31 марта.

              Напомним, конкурс «Лидеры России 2020» – это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.


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