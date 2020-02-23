Диетолог назвал вызывающие бессонницу продукты

Ряд продуктов и напитков, которые считаются полезными, могут помешать хорошему сну, рассказал немецкий эксперт по питанию Хайдрун Шуберт.

По словам эксперта, в солодке содержится много глицирризиновой кислоты, которая повышает давление и влияет на водно-солевой баланс. Это может привести к бессоннице, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Focus.

Сырые овощи активизируют работу пищеварительного тракта, и организм не может перейти в фазу глубокого сна. Чили и имбирь могут также ускорить обмен веществ и повлиять на температуру тела.

Кофеин, содержащийся в кофе, чае и некоторых других напитках, стимулирует нервную систему и может спровоцировать бессонницу. Аналогичное действие и у теобромина, который содержится в темном шоколаде.

Шуберт посоветовал страдающим бессонницей людям не ужинать слишком поздно и дать организму время настроится на сон.

Ранее ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выяснили, что продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов могут вызывать бессонницу.