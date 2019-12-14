Названы вызывающие бессонницу продукты

Исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выяснили, что продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов могут вызывать бессонницу.

В рамках исследования был изучен рацион питания более чем 50 тыс. женщин в постменопаузе. По итогам научной работы они пришли к выводу, что такие продукты, как сахар, белый хлеб и рис увеличивают уровень сахара в крови, что является одной из причин бессонницы, передает RT.

Эксперты объяснили, что в попытке снизить уровень сахара в крови организм вырабатывает инсулин, что приводит к выбросу гормонов, таких как адреналин и кортизол. Это провоцирует нарушение сна.

При этом в числе продуктов, благоприятно влияющих на сон, исследователи назвали фрукты и овощи.

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