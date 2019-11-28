Россиян замучила бессонница

Рекомендованные врачами восемь часов спит только каждый третий россиянин, следует из данных исследования проекта Здоровье Mail.ru.

В ходе исследования выяснилось, что в будни между 6 и 7 утра просыпаются 40% опрошенных, 25% встают в промежуток с 7 до 8.30, раньше 6 утра звенит будильник у 21%, 14% просыпаются после 8.30, передает РИА «Новости».

Говоря о времени отхода ко сну, более 37% заявили, что ложатся спать с 23.00 до полуночи, еще 30% ложатся спать с 22.00 до 23.00, 25% засыпают после полуночи.

При это лишь каждый третий респондент спит рекомендованные врачами 8 часов, а 53% в целом не хватает времени на сон. Причинами недосыпа респонденты назвали бессонницу (30%), хобби или дела (27%) и работу допоздна (22%).

На вопрос о том, что они делают, если не могут уснуть, 50% респондентов ответили, что просто лежат в темноте, 36% берут в руки смартфон; читают, смотрят сериалы или слушают музыку более четверти (28%) опрошенных.

Исследование проводилось с 18 по 22 ноября 2019 года среди 7 866 российских пользователей проекта Здоровье Mail.ru.

Напомним, 20 ноября член российского общества сомнологов Алена Гаврилова рассказала, что россияне спят хуже иностранцев.

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