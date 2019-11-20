Сомнолог: Россияне спят хуже иностранцев

Шумное поведение в ночное время, за которое в Совете Федерации предлагают штрафовать, снижает качество сна россиян, за рубежом тишину соблюдают строже, заявила газете ВЗГЛЯД член российского общества сомнологов Алена Гаврилова.

Совет Федерации предложил создать для всех регионов России единый штраф за нарушение тишины в вечернее и ночное время. Поправки собираются внести в кодекс об административных правонарушениях. Сумма штрафа для нарушителей составит до трех тысяч рублей.

«Жители крупных городов России зачастую ведут ночной образ жизни, который не может не отражаться на окружающих. Шумы в вечернее время не только нарушают здоровый сон, но и оставляют отпечаток на нервной системе человека», – говорит Гаврилова.

Сомнолог отметила, что за границей более строгие порядки относительно шума, что позволяет соблюдать тишину. При этом врач уверена, что по большей части «уважение к спящим» заложено в менталитете, а не в штрафах.

«В российских мегаполисах люди спят в среднем шесть часов, а в маленьких городах, деревнях около восьми часов. Если сравнивать со всем миром, то эти показатели по часам будут примерно сопоставимы, а вот качество сна – разное», – добавила Гаврилова.

Врач также отметила, что постоянный шум во время отдыха хоть напрямую и не влияет на организм, но способен навредить психике и слуху человека.