Мадонна пошутила про «Игру престолов» со звездой сериала

Певица Мадонна на концерте в Лондоне пошутила про «Игру престолов» с исполнительницей роли Бриенны Тарт Гвендолин Кристи, сообщает Independent.

Исполнительница подошла к сидевшей на первом ряду Кристи и села рядом с ней. Мадонна спросила, что пьет актриса, та в свою очередь достала бутылку пива и предложила певице, передает РИА «Новости».

В ответ Мадонна сделала глоток из бутылки и пролила часть содержимого себе на лицо. Кристи начала вытирать пиво, на что Мадонна в шутку ответила: «Зима близко», – и сделал еще один большой глоток, чем вызвала бурную реакцию зала и самой Кристи. Этим эпизодом Мадонна поделилась в своем Instagram.

В марте 2016 года во время выступления в Австралии Мадонна выводила Кристи на сцену. По словам актрисы, Мадонна – ее любимая певица с детства.

Фраза «зима близко» в «Игре престолов» обозначала приближение опасного времени, когда могут появиться белые ходоки.