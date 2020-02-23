Суд отказался освобождать от долгов советовавшего «поменьше питаться» депутата

Верховный суд России отказался освобождать от долгов депутата свердловского заксобрания Илью Гаффнера, который должен Россельхозбанку 160 млн рублей, следует из данных в электронной картотеке дел Свердловского арбитражного суда.

«В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ отказать», – передает URA.RU информацию в карточке дела.

Суд вынес такое решение из-за недобросовестного поведения Гаффнера. Депутат не представил полные сведения о своих активах и не обосновал использование элитной недвижимости. Теперь, если у него появятся какие-либо доходы, банк сможет взыскать их в счет погашения долга.

Гаффнер в январе 2015 года в ходе мероприятия по мониторингу цен в магазинах заявил: «Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, надо вспомнить, что мы же все россияне, русские люди, прошли голод и холод, надо просто задуматься о нашем здоровье и поменьше питаться».

Эта цитата получила резонанс в социальных сетях и СМИ.

Позднее советовавший «поменьше питаться» депутат стал невыездным из-за долга в 196 млн рублей.