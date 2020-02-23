Эксперт рассказал о задачах ЦИК в организации всероссийского голосования

«Важнейшая задача, которую предстоит решить при организации процедуры всероссийского голосования по поправкам к Конституции, – это точная фиксация результатов волеизъявления граждан России», – заявил газете ВЗГЛЯД Алексей Мартынов. На следующей неделе нюансы этого голосования обсудит думский комитет по госстроительству и законодательству.

«Напомню, что поправки вначале будут приняты Госдумой, после чего их одобрит Совет Федерации, и лишь затем состоится волеизъявление граждан по отношению к этим поправкам. Причем, как сказал президент, в зависимости от результатов он либо подпишет вступление поправок в силу, либо нет», – сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По его словам, «партия власти, имея конституционное большинство в Госдуме, могла бы сама элегантным образом провести эти поправки». «Но президент счел возможным и нужным соучастие широкой общественности в этой работе. И это справедливое решение, потому что поправки коснутся жизни каждого гражданина», – подчеркнул собеседник.

«Отсюда, кстати, столь массовое обсуждение поправок и огромное количество идей по ним. Мы наблюдаем живую дискуссию с полемикой, спорами и где-то даже с разговорами на повышенных тонах, что подтверждает вовлеченность людей в процесс», – подчеркнул эксперт.

«Потому ЦИК должен максимально точно зафиксировать результаты волеизъявления граждан России. Сюда входит оповещение, разъяснение, организация мест для голосования, организация средств контроля и наблюдения, в том числе технических. И судя по тому, как идет обсуждение – я думаю, что этот процесс будет достаточно массовым», – заключил Мартынов.

Напомним, 20 января президент Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

Путин сообщал, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства призывал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным.