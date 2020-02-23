Опытный образец гиперзвуковой ракеты создали для Су-57

Малогабаритная внутрефюзеляжная гиперзвуковая ракета разработана для российского истребителя пятого поколения Су-57, создан опытный образец боеприпаса, сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса «воздух - поверхность» для внутрифюзеляжного размещения на истребителе Су-57», – сообщил источник ТАСС.

Другой источник подтвердил факт создания опытного образца и уточнил, что «ракета пока не испытывалась вместе с самолетом-носителем».

Ранее гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов впервые рассказал, с какими трудностями сталкивается корпорация при разработке внутрифюзеляжных ракет для Су-57.

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