Мать Греты Тунберг написала книгу об аутизме дочери и школьной травле

Оперная певица Малена Эрнман написала книгу «Наш дом в огне: сцены семьи и планеты в кризисе» о своей дочери – эко-активистке Грете Тунберг.

Эрнман описывает проблемы, с которыми столкнулась девочка в детстве. По словам матери, та «постепенно исчезала, удаляясь в некую тьму», бросила играть на пианино, перестала смеяться. В 11 лет девочка стала «почти немой» и съедала в день только крошечную горсть риса, авокадо и ньокки. За два месяца ребенок потерял 10 кг. Дело почти дошло до госпитализации.

В школе Тунберг столкнулась с травлей, но «школа не проявила сочувствия». Эрнман пишет, что в школе по поводу данной ситуации «другое понимание», вину за конфликты возлагают на ребенка, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Позднее у девочки диагностировали высокофункциональный аутизм, который Эрнман описывает как синдром Аспергера, и обсессивно-компульсивное расстройство (OCD).

Эрнман рассказывает, что экологической темой ее дочь заинтересовалась после того, как в школе ученикам показали фильм о пластике в Тихом океане. Тунберг «увидела то, что все остальные не хотели видеть», заявила Эрнман, отметив, что других детей фильм не заинтересовал.

«Казалось, будто бы она невооруженным глазом видит наши выбросы углекислого газа», – говорится в книге.

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Напомним, отца Греты Тунберг, который который утверждал, что она сама пишет посты в своем аккаунте в Facebook, уличили во лжи. Выяснилось, что посты на странице Греты размещают сам Сванте Тунберг и коллега-активист из Индии Адарш Пратхап.

В январе Тунберг сообщила, что подала заявку на регистрацию собственного имени как товарного знака.

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