Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина

Глава российского государства Владимир Путин каждый день занимается спортом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на первом чемпионате Лиги боевого самбо в Сочи.

Песков сообщил, что Путин «продолжает» тренировки по самбо. Однако, как заявил пресс-секретарь, он не думает, что Путину «часто удается это делать».

«Тем более что в его личный спортивный арсенал добавился хоккей, который занял такое изрядное место», – приводит слова Пескова ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Как рассказал Песков, Путин «поддерживает себя, и в плане плавания, и в плане выхода на ковер, и общего такого фитнеса – это у него ежедневная практика».

Глава Международной федерации самбо Василий Шестаков сказал, что Путин является «серьезным соперником» на борцовском ковре. В молодости Шестаков тренировался с Путиным в одном спортивном клубе. Президент международной федерации рассказал, что Путин «бросал в обе стороны, у него была разнообразная техника».

«А самое главное, что он был волевой спортсмен», – сказал Шестаков.

Напомним, Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо, который проходит накануне Дня защитника Отечества в Сочи.

Путин – мастер спорта и заслуженный тренер России по самбо. Заниматься этим видом спорта он начал еще в школьные годы.