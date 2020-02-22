Турецкий военный погиб в Идлибе

Военнослужащий Турции погиб в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб, сообщила администрация турецкой провинции Газиантеп.

«В результате разрыва снаряда, выпущенного силами режима [президента Сирии Башара Асада] в районе Идлиба, погиб наш военный», – передает ТАСС сообщение администрации.

Ранее в субботу президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о более решительных шагах Турции в Сирии.

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