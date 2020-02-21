Украинского священника поймали на подстрекательстве из-за приезда эвакуированных из Китая

Священнослужитель так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) Дмитрий Педина провоцировал жителей поселка Новые Санжары на протесты против размещения эвакуированных из Китая украинцев в местном санатории, пишут СМИ.

Настоятель местного храма Педина накануне беспорядков репостнул в соцсетях сообщение местного паблика «Коронавирус на пороге», передает «Страна.ua».

В сообщении утверждалось, что Новые Санжары станут «лепрозорием», а санаторий, в который доставят эвакуированных, «вирусо-могильником».

Позже служитель культа написал, что прибыл на место, куда собирались протестующие. Он призвал «не быть равнодушными» местных жителей, и препятствовать проезду эвакуированных в санаторий.

Через некоторое время на священника посыпались жалобы, Педина в соцсетях заявил, что был против приезда эвакуируемых, но «никого не подстрекал».

В Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эвакуация людей из Уханя вызвала на Украине эпидемию истерии и паники.