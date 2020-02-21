Феминистка: Угрозы в адрес снявшихся в порноклипе солиста Rammstein девушек - дискриминация

Травля российских девушек из-за съемок в откровенном клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна отлично показывает уровень дискриминации женщин в России, заявила газете ВЗГЛЯД феминистка Татьяна Сухарева.

14 февраля немецкий музыкант Тилль Линдеманн презентовал порнографический клип на песню Till the End, в котором принимали участие россиянки. Это возмутило членов радикального движения «Мужское государство», после чего были раскрыты личности некоторых девушек, и им начали поступить различного рода угрозы.

«Во-первых, этот клип – порнография, что попадает под статью. Во-вторых, травля девушек – это тоже уголовно наказуемое преступление. Но в связи с тем, что травлю организовало «Мужское государство», это возмутительно. Есть все основания бойкотировать эту группу, хотя у меня много друзей, которые являются ее поклонниками», – говорит Сухарева.

Феминистка подчеркивает, что в России всегда травят именно женщин, потому что россиянки вынуждены жить в патриархальном обществе. Здесь их не уважают, позволяют высказывания в резкой форме, а также безнаказанно угрожают.

«Сниматься в порно – выбор, который возникает тогда, когда человек не имеет возможности найти нормальные способы заработка. Из-за дискриминации женщины вынуждены идти на такой выбор, потому что делать нормальную карьеру очень проблематично. По сути, данная ситуация - наглядный пример дискриминации женщин в России», – подытожила Сухарева.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призвала наказать организовавших травлю девушек из порноклипа, а также рассказала, что в ГД создали специальную комиссию, которая займется защитой частной жизни в интернете.