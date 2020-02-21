Новак раскрыл детали «неожиданного предложения» Путина для Лукашенко

Россия предложила Белоруссии новую формулу ценообразования, в которой премия экспортеров снижается на два доллара за тонну ежегодно пропорционально снижению экспортной пошлины, рассказал министр энергетики Александр Новак.

«Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно: снижение премии примерно на два доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в пятницу глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ходе телефонного разговора получил «неожиданное предложение» от президента России Владимира Путина. По его словам, Москва согласилась компенсировать Минску выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что речи о компенсациях из бюджета нефтяным компаниям России в случае поставок нефти в Белоруссию по сниженной цене пока не идет. Он добавил, что Россия и Белоруссия продолжат работу по решению вопросов с поставками нефти и что нельзя навязывать компаниям невыгодные условия поставок.

В Кремле сообщили, что в настоящее время «каждая сторона делает свою собственную калькуляцию».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД