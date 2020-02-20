МИД назвал решение Гаагского суда по делу ЮКОСа политически ангажированным

Решение Гаагского суда в пользу бывших акционеров ЮКОСа является политически ангажированным актом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«[Москва] уже неоднократно заявляла, что международный арбитражный суд не имел компетенции для рассмотрения спора, а само его решение представляет политически ангажированный акт», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, решение суда вынесено с нарушением надлежащих правовых процедур, Россия продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов.

Во вторник Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России.