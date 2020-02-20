Президент Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал стрельбу в городе Ханау «террористическим актом насилия».

«С ужасом я узнал о террористическом акте насилия в Ханау. Мои глубокие соболезнования родным погибших», – цитирует ТАСС Штайнмайера.

Президент пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и заверил, что Германия «не ослабит усилий, направленных на обеспечение мирного сосуществования в стране».

По словам главы МВД федеральной земли Гессен Петера Бойта, предполагаемым стрелком является 43-летний гражданин Германии Тобиас Р., который был найден мертвым, передает РИА «Новости».

Отмечается, что предполагаемый стрелок владел оружием на законных основаниях и не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Генпрокуратура ФРГ расследует стрельбу в городе Ханау как возможный террористический акт.

Ранее сообщалось, что мужчина, предположительно, устроивший стрельбу в германском Ханау, оставил письменное признание и видео, в котором объяснил свой поступок.

Жертвами стрельбы в Ханау стали 10 человек. Мужчина открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек. Он скрылся на автомобиле, а позднее атаковал еще одну кальянную. В утренние часы подозреваемый в стрельбе был найден мертвым.