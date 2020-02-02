В Кремле заявили о несоответствии «сделки века» резолюциям СБ ООН

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На российской нефти Минск заработает последние деньги

Белоруссия и Россия снова воюют из-за нефтиФото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Александр Лукашенко всеми способами пытается сохранить нефтяные доходы, которые все эти годы обеспечивала дружба с Россией. Перспектива лишиться их даже частично не входит в планы Минска. С 1 февраля Белоруссия заставит Россию платить больше за транзит российской нефти, параллельно она пугает поиском альтернативного сырья для своих НПЗ. Однако все эти действия Минска только ухудшают его положение. Подробности...
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«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
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К спасению от коронавируса подключили военных

Авиация ВКС России готова эвакуировать соотечественников из любой точки мираФото: MOD Russia/Global Look Press
Российские ВКС подключатся к срочной эвакуации сограждан из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая. Соответствующее распоряжение поступило от президента Владимира Путина. В Минобороны выделили пять самолетов. Списки эвакуируемых составляет российское посольство в КНР. Всех прибывших поместят в карантин. Почему потребовалось подключить к эвакуации военных и с какими трудностями могут столкнуться ВКС? Подробности...
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Почему от России требуют «вернуть 5% Эстонии»

Граница между Россией и Эстонией не кажется в Таллине незыблемойФото: Акимов Игорь/ТАСС
Ровно сто лет назад, 2 февраля 1920 года, большевики подписали мирный договор с эстонцами, щедро оделив их российскими землями. В частности, передав за границу основанный еще великим князем Иваном III Ивангород и Печоры. Сегодня Таллин заявляет, что «Россия аннексировала 5% территории Эстонии». Каким образом наглость эстонских властей связана с возможным визитом Путина в Таллин? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Балканы могут взорваться вулканом войны

Андрей Манчук, политолог
Тридцать лет независимости превратили бывшие югославские республики в колонии стран первого мира, а перманентный экономический кризис провоцирует рост социальных противоречий, помноженных на старую межнациональную рознь. Подробности...

Человек должен оставаться гражданином даже в коме

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Куда только не обращались родственники крымчанки Васильченко – паспорт ей не выдавали больше года. Раз не может прийти сама, то и паспорт выписать невозможно. Она, вроде бы, гражданка, а вроде, как уже и нет. Подробности...
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Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

Сергей Мардан, публицист
Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Подробности...
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              В Кремле заявили о несоответствии «сделки века» резолюциям СБ ООН

              2 февраля 2020, 13:53

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Некоторые положения «сделки века» не в полной мере соответствуют резолюциям Совбеза ООН, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

              Он добавил, что реакция Палестины на «сделку века» заставляет задуматься о жизнеспособности этого плана, передает ТАСС.

              31 января он говорил, что в Кремле продолжают анализировать озвученную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по Ближнему Востоку. Песков отмечал, что документ сложный, на его анализ требует время.

              Напомним, 28 января Трамп представил свою «сделку века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Глава ПНА Махмуд Аббас отверг предложение США и заявил о разрыве Палестиной всяческих отношений с США.

              Газета ВЗГЛЯД сообщала, что обнародованный Трампом план будет иметь только один долгосрочный эффект – усиление позиций России на Ближнем Востоке.

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