В Кремле заявили о несоответствии «сделки века» резолюциям СБ ООН

Некоторые положения «сделки века» не в полной мере соответствуют резолюциям Совбеза ООН, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что реакция Палестины на «сделку века» заставляет задуматься о жизнеспособности этого плана, передает ТАСС.

31 января он говорил, что в Кремле продолжают анализировать озвученную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по Ближнему Востоку. Песков отмечал, что документ сложный, на его анализ требует время.

Напомним, 28 января Трамп представил свою «сделку века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Глава ПНА Махмуд Аббас отверг предложение США и заявил о разрыве Палестиной всяческих отношений с США.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что обнародованный Трампом план будет иметь только один долгосрочный эффект – усиление позиций России на Ближнем Востоке.

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