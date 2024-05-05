Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.13 комментариев
В Москве началась генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада Победы, передает источник с места событий.
Репетиция началась с внесения на площадь почетным караулом под звуки песни «Священная война» государственного флага России и Знамени Победы, после чего последует объезд командующим парадом и принимающим парад, передает РИА «Новости».
После пройдут пешие парадные расчеты, в состав которых в этом году включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от нахимовских, суворовских, кадетских и музыкального училищ, женщин-военнослужащих, юнармейцев, казаков и сводный военный оркестр. Также по Красной площади пройдут участники СВО.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что на 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне парады пройдут в семи городах-героях и в 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.