Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Шойгу: Парады на 9 Мая пройдут в 25 городах России
На 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне парады пройдут в семи городах-героях и в 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий, сказал глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Всего в праздновании Дня Победы в России будет задействовано порядка 150 тыс. человек и 2,5 тыс. образцов вооружения и военной техники, сказал министр. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.
В 314 населенных пунктах пройдут торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов, добавил Шойгу.
Напомним, власти почти каждого второго региона в России отказались от проведения праздничных фейерверков в День Победы.