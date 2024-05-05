Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.13 комментариев
Пушилин поздравил жителей ДНР с Пасхой
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с Пасхой и сообщил, что был на праздничной службе в одном из храмов Донецка вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.
Пушилин в своем Telegram-канале написал, что это праздник торжества жизни, день, когда сердца наполняются радостью и уверенностью в преодолении всех испытаний и трудностей.
Он добавил, что сегодня все, кто находится в храмах или дома, произносят свои сокровенные молитвы, обращенные к Богу: за защитников, которые встречают праздник на переднем краю сражения с врагом; за матерей, жен и детей, которые всем сердцем ждут возвращения своих сыновей, мужей и отцов; за родную землю.
По его словам, сила заключается в вере, любви и теплоте души, в желании нести мир, творить благие дела, помогать тем, кто в этом нуждается. Пушилин пожелал жителям ДНР душевного тепла. Он отметил, что праздник Светлого Христова Воскресения встретил Кириенко в одном из храмов Донецка.
Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении россиян и православных с Пасхой отметил созидательную и плодотворную работу РПЦ и других христианских конфессий.