Пушилин поздравил жителей ДНР с Пасхой

Tекст: Дарья Григоренко

Пушилин в своем Telegram-канале написал, что это праздник торжества жизни, день, когда сердца наполняются радостью и уверенностью в преодолении всех испытаний и трудностей.

Он добавил, что сегодня все, кто находится в храмах или дома, произносят свои сокровенные молитвы, обращенные к Богу: за защитников, которые встречают праздник на переднем краю сражения с врагом; за матерей, жен и детей, которые всем сердцем ждут возвращения своих сыновей, мужей и отцов; за родную землю.

По его словам, сила заключается в вере, любви и теплоте души, в желании нести мир, творить благие дела, помогать тем, кто в этом нуждается. Пушилин пожелал жителям ДНР душевного тепла. Он отметил, что праздник Светлого Христова Воскресения встретил Кириенко в одном из храмов Донецка.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении россиян и православных с Пасхой отметил созидательную и плодотворную работу РПЦ и других христианских конфессий.