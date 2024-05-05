Путин поздравил россиян с Пасхой и отметил созидательную работу РПЦ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, укрепление института семьи, воспитание молодежи, утверждение в обществе таких непреходящих ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание. Духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании», – передает РИА «Новости» текст поздравления.

Путин отметил, что пасхальные торжества в России имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления.

Ранее президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручили друг другу пасхальные подарки.

Напомним, глава российского государства прибыл на пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Вместе с ним храм посетил мэр Москвы Сергей Собянин.