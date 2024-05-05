Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.13 комментариев
Путин поздравил россиян с Пасхой
Путин поздравил россиян с Пасхой и отметил созидательную работу РПЦ
Президент России Владимир Путин в поздравлении россиян и православных с Пасхой отметил созидательную и плодотворную работу РПЦ и других христианских конфессий, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, укрепление института семьи, воспитание молодежи, утверждение в обществе таких непреходящих ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание. Духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании», – передает РИА «Новости» текст поздравления.
Путин отметил, что пасхальные торжества в России имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления.
Ранее президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручили друг другу пасхальные подарки.
Напомним, глава российского государства прибыл на пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Вместе с ним храм посетил мэр Москвы Сергей Собянин.