В Кремле прокомментировали «сделку века» по Ближнему Востоку

В Кремле продолжают анализировать озвученную Трампом «сделку века» по Ближнему Востоку, документ сложный, и для анализа требуется время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем анализировать план. Мы внимательно отслеживаем, как формулируется позиция непосредственных участников этой так называемой сделки. Но, безусловно, документ достаточно сложный, объемный, поэтому требуется время для его анализа», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, как в Кремле относятся к плану.

Напомним, президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенную США «сделку века», однако в США заявили, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины не имеет значения.

Газета ВЗГЛЯД писала, что обнародованный Трампом план будет иметь только один долгосрочный эффект – это усиление позиций России на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом.

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