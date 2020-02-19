Стартовал новый сезон посвященного модернизации России чемпионата CASE-IN

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Почему США боятся жестких санкций против Роснефти

США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
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Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
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Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
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Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
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              Стартовал новый сезон посвященного модернизации России чемпионата CASE-IN

              19 февраля 2020, 13:55

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Начался новый сезон инженерного конкурса «CASE-IN», соревнования начнутся в четверг в Липецке, чемпионат будет посвящен технологической модернизации России. «CASE-IN» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

              В ходе соревнований чемпионата, которые растянутся на несколько месяцев и будут проходить по пяти направлениям (лигам), будущие и молодые инженеры будут разрабатывать решения кейсов по темам топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              В этом году также появилось новое направление для школьников 6-10 классов – по инженерному творчеству.

              «На базе таких проектов как Case-in совместно с компаниями и вузами мы создаем социальные лифты для самых талантливых и целеустремленных будущих инженеров. Важно, чтобы молодые специалисты и студенты запустили тысячи конкретных проектов, которые будут поддержаны компаниями и вузами и в дальнейшем реализованы на практике», – сказал замминистра энергетики Антон Инюцын.

              Он отметил, что Минэнерго планирует провести на международном форуме «Российская энергетическая неделя» – 2020 несколько мероприятий под эгидой Case-in.

              «В этом году молодежный трек РЭН может достичь отметку в 5 тыс. человек. На сегодняшний день к подготовке молодежного дня уже присоединились 90 крупнейших компаний ТЭК и более 70 вузов. В рамках чемпионата мы во второй раз проведем Case-in МедиаТЭК, также запланировано международное состязание в решении кейсов среди студентов стран БРИКС», – пояснил он.

              Чемпионат «CASE-IN» традиционно проводится в пяти лигах: Школьная лига, Лига рабочих специальностей, Студенческая лига, Лига молодых специалистов и Специальная лига.

              «В новом сезоне школьники смогут претендовать на дополнительные баллы к ЕГЭ, а студенты – на льготы и даже зачисление без экзаменов на программы магистратуры и аспирантуры. Что касается компаний-партнеров, то уже сейчас у нас есть соглашение с 19 ведущими работодателями России об организации стажировок для студентов. Это «Сибур», «Новатэк», «Татнефть», «Алроса», «Росатом», «Русгидро», «Русал» и другие. В отдельную категорию победителей попадут лучшие участники Лиги молодых профессионалов. По сути, они войдут в кадровый резерв, и компании будут подбирать для себя профессиональные кадры в первую очередь из их числа. Но сначала всем участникам предстоят три месяца соревнований и финальные испытания, которые пройдут в мае, где мы определим лучших из лучших», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              Он добавил, что после вхождения в платформу чемпионат «CASE-IN» привлек максимальное количество участников – 8156 человек из 34 российских регионов и стран СНГ. В 2018 году общее число участников всех лиг чемпионата составило около 5 тысяч человек.

              «Одна из основных целей конкурса - профориентация детей и молодежи, помощь при выборе ими будущей профессии. Поэтому в новом сезоне мы расширяем аудиторию Школьной лиги «CASE-IN» и предоставляем новые возможности для молодежи. Старшеклассники, как и в прошлом году, будут решать кейсы, а школьники смогут проявить себя в инженерно-техническом творчестве. Ребятам предстоит выполнить действующие устройства, имеющие непосредственное отношение к ТЭК. Работы юных изобретателей оценим в двух номинациях – с использованием и без использования электронных компонентов», –основатель конкурса, сопредседатель оргкомитета чемпионата «CASE-IN» Артем Королев.

              Партнером нового направления Школьной лиги «CASE-IN» выступит АО «Системный оператор Единой энергетической системы». Основой направления послужил конкурс инженерных решений для школьников, который АО «СО ЕЭС» и фонд «Надежная смена» реализуют c 2007 года в рамках системы подготовки молодежи школа – вуз – предприятие.

              Победители и призеры смогут получить от 1 до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в 19 вузов-партнеров чемпионата.

              Студенческая лига чемпионата «CASE-IN» объединит студентов России и СНГ. Отборочные этапы пройдут в 57 вузах России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Команды студентов будут соревноваться по семи отраслевым направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом, электроэнергетика.

              Студенческую лигу поддержали ведущие компании ТЭК и МСК, среди которых: АО «СО ЕЭС», АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «НОВАТЭК», ПАО «СИБУР», ГК «РОСАТОМ», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Татнефть», ООО «ЕвразХолдинг», ООО «Распадская Угольная Компания», компания «Шлюмберже», АО «Росгеология», ООО «Майкромайн Рус», ПАО «РусГидро», АО «Сибирский Антрацит», ООО «Ай Эм Си Монтан», ОК «РУСАЛ», ООО «Прософт-Системы», ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «Кредо-Диалог», ПАО «НЛМК» и др.

              Второй год подряд в рамках чемпионата «CASE-IN» действует направление «Цифровой атом», стратегическим партнером которого выступает госкорпорация Росатом. Директор по цифровизации госкорпорации Росатом Екатерина Солнцева рассказала о целях и результатах направления: «Инженерные специальности – сердце атомной отрасли. И сегодня они находятся на самом острие высоких технологий. Амбициозные задачи Росатома в области цифровизации требуют от нас особого внимания к процессу подготовки молодых кадров. Участие в направлении «Цифровой атом» чемпионата Case-In дает нам прекрасную возможность на самом старте карьеры находить перспективных сотрудников инженерных специальностей с сильными цифровыми компетенциями, способствовать их профессиональному развитию и заранее знакомить с атомной отраслью».

              Участниками Лиги молодых специалистов чемпионата «CASE-IN» станут сотрудники более 50 ведущих компаний ТЭК и МСК России, в числе которых: ПАО «Газпром», АО «СУЭК», ООО «Сибирская генерирующая компания», АО «Апатит», ПАО «Энел Россия», ПАО «СИБУР», ООО «Петербургтеплоэнерго», ОАО «Мосэнерго», ПАО «НК «Роснефть», ООО «УГМК-Холдинг», ООО «Распадская угольная компания», ПАО «Татнефть», АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Квадра – Генерирующая компания», ПАО «Россети» и др.

              По итогам чемпионата прошлого года около 30 участников Студенческой лиги получили возможность стажировки и целевого обучения. В результате 15 из них трудоустроены в компании. «Эти молодые люди сделали серьезный шаг к тому, чтобы войти в число специалистов, которые определят будущее российской промышленности. Мы искренне желаем всем участникам чемпионата вдохновения, креативности, вдумчивого подхода к поставленным задачам и, конечно, удачи», – отметила Ольга Улесова, директор по управлению талантами СИБУРа, стратегического партнера Школьной лиги и направления «Нефтехтимия» Студенческой лиги чемпионата.

              Торжественное открытие VIII сезона чемпионата «CASE-IN» состоится 20 февраля в Липецке на площадке Липецкого государственного технического университета, а финал пройдет традиционно в мае в Москве.

              Организаторы чемпионата - фонд «Надежная смена», некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика», соорганизатором направления «Электроэнергетика» выступает Российский национальный комитет международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения, соорганизатором направлений «Горное дело» и «Геологоразведка» выступает межрегиональная общественная организация «Академия горных наук».


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