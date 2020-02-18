Медведчук заявил о превращении Украины из бедной в нищую страну

Украина должна радикально изменить экономический курс, восстановить рынки с Россией и странами СНГ, так как страна из бедной уже превратилась в нищую, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«Нам в вопросах экономики надо радикально менять экономический курс, нам надо восстанавливать рынки с Россией и странами СНГ, нам необходимо искать рынки в странах азиатского, тихоокеанского региона, и сегодня ЗСТ с ЕС является кабальной, уничтожающей нашу экономику» , – приводит его слова «112 Украина».

«А иначе как можно объяснить ту ситуацию, которую мы сегодня сравниваем с 2013 годом? Что было в 2013-м и что сегодня? Цены, коммунальные тарифы, задолженности по зарплатам, минимальная пенсия, минимальный прожиточный минимум и все остальное ухудшилось в разы, мы из бедной страны превратились в нищую. Если это курс ЕС, НАТО и все остальное, то этот курс, враждебный для наших граждан. И этот курс мы должны изменить. И мы будем делать все для того, чтобы его изменить», – заявил Медведчук.

Ранее Медведчук заявлял, что бюджет на 2020 год «автоматом» переносит Украину «из эпохи бедности в эпоху нищеты». При этом нищету на Украине назвали результатом Майдана.