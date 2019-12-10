Украине предсказан переход из эпохи бедности в эпоху нищеты

Бюджет на 2020 год «автоматом» переносит Украину «из эпохи бедности в эпоху нищеты», заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Великолепные» результаты деятельности парламента. «Великолепный» бюджет», – приводит его слова «112 Украина».

Как заявил Медведчук, новая программа украинского кабмина, утвержденная Верховной радой, «не дает шансов на развитие экономики».

Он также считает, что законы, которые уже «начали процессы уничтожения и притеснения малого и среднего бизнеса», «задели» теперь и крупный бизнес, что «отразится в ближайший месяц на экономической ситуации» на Украине.

В конце ноября Медведчук объяснил, почему Украина останется без транзита газа.