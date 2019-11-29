Нищету на Украине назвали результатом Майдана

Бедственное положение жителей Украины стало результатом событий на Майдане, заявила Елена Лукаш, занимавшая пост министра юстиции страны во времена президентства Виктора Януковича.

В эфире телеканала NewsOne Лукаш заявила, что для урегулирования украинского конфликта следовало применить «самые жесткие методы наведения порядка».

«Единственным критерием кризиса является результат, а результат налицо – Украина самая нищая, самая вымирающая, самая несчастная, самая болеющая страна», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Тот, кто не видит прямую причинно-следственную связь между Майданом и этими событиями, просто нездоровый физически и психически человек», – добавила Лукаш.

Бывший украинский министр призналась, что по-прежнему чувствует свою вину за то, что она была членом команды, которая не справилась с кризисом на Майдане.

Ранее Лукаш заявила, что в список «Небесной сотни», где находятся люди, погибшие от огнестрельных ранений на Майдане в Киеве в феврале 2014 года, включили десятки людей, смерть которых не связана с этими событиями.

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