Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

На открытии торгов во вторник индекс Мосбиржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,26%, до уровня в 3101,87 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,24% и составил 1539,62 пункта, передает ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи.