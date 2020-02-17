Роскомнадзор заблокировал два форума за продажу персональных данных

Роскомнадзор приступил к блокировке интернет-порталов phreaker.pro и dublikat.eu за продажу персональных данных россиян.

«В Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включены два форума phreaker.pro и dublikat.eu, на которых были доступны к продаже и открытому скачиванию базы, содержащие персональные данные граждан Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве напомнили, что федеральный закон «О персональных данных» требует получения осознанного согласия граждан на обработку их персональных данных в четко определенных целях. Однако на сайте форумов отсутствует информация, подтверждающая наличие согласия граждан либо иных законных оснований на обработку их персональных данных.

«Незаконное размещение в Сети персональных данных россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества. Таким образом, администрацией интернет-ресурсов нарушены права и законные интересы граждан, а также требования российского законодательства в области персональных данных», – указали в Роскомнадзоре.

В соответствии с вынесенными судом определениями о принятии обеспечительных мер в отношении порталов операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к данным форумам на территории России.