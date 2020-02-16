Трамп на лимузине «Зверь» открыл гонки NASCAR

Глава американского государства Дональд Трамп в Дейтона-Бич открыл гонки NASCAR, проехав по трассе на своем лимузине «The Beast» («Зверь»), сообщил пул Белого дома.

Вместе с лимузином двигались машины сопровождения. Они проехали четверть круга, передает РИА «Новости».

Трамп назвал собравшихся зрителей патриотами. Гонки NASCAR он считает истинной славой США.

Президенты США Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший, Рональд Рейган также посещали эти гонки.

Гонка Daytona 500 проводится с 1959 года. Она считается одной из самых важных и престижных в NASCAR.