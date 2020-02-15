Суд КНР заявил о возможности смертной казни за преступления во время вспышки коронавируса

Смертная казнь может грозить тем, кто во время эпидемии коронавируса будет уличен в коррупции, производстве и распространении контрафактных медицинских препаратов, злонамеренном заражении коронавирусом других людей и причинении тяжкого время медикам.

Второй народный суд средней ступени Пекина пояснил, что к смертной казни могут приговорить «пациентов, у которых подтверждено заражение коронавирусом, а также носителей патогена, которые отказываются от карантина и лечения или самовольно нарушают карантинный режим, а также посещают общественные места и транспорт», передает РИА «Новости».

Смертная казнь также может быть применена к тем, кто «во время эпидемии нанесет медицинским работникам преднамеренный вред с тяжкими последствиями или же намеренно повредит защитную одежду медперсонала, плюнет в медработника, в результате чего последний заразится коронавирусом».

Кроме того, высшая мера наказания грозит и чиновникам, если они «будут злоупотреблять служебным положением для растраты, хищения, мошенничества и других способов незаконного присвоения товарно-материальных ценностей и денежных средств, предназначенных для предотвращения и контроля разного рода бедствий, включая инфекционные эпидемии».

Подобное наказание ждет и ответственных лиц предприятий, если они будут производить и сбывать поддельные или некачественные препараты, предназначенные для лечения и профилактики инфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось, что банкноты попали в карантин по коронавирусу в Китае.

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