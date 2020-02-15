Банкноты попали в карантин по коронавирусу в Китае

Народный банк Китая (ЦБ) принял меры по повышению уровня безопасности тех, кто пользуется наличными средствами, выпустив на рынок около 600 млрд юаней новыми банкнотами. Использованные банкноты поступают на дезинфекцию и на карантин от семи до 14 дней, сообщил замглавы китайского регулятора Фань Ифэй.

Ифэй сообщил, что «после начала вспышки заболевания мы стали уделять особое внимание безопасности и здоровью населения при использовании наличных денежных средств, а также приняли ряд мер», передает РИА «Новости».

«Прежде всего, убедились, что новые банкноты доступны населению. До 17 января этого года Народный банк Китая организовал распределение по всей стране почти 600 млрд юаней (около 85,8 млрд долларов) в новых банкнотах», – добавил он.

Замглавы ЦБ Китая также указал, что перед началом Китайского нового года (24 января) в город Ухань в срочном порядке были направлены 4 млрд юаней в новых банкнотах.

По его словам, это укрепило чувство защищенности сотрудников банков и других учреждений, где используют наличные средства.

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Кроме того, было приостановлено движение наличных средств между провинциями, а также внутри провинций с наиболее тяжелой эпидемической ситуацией, что также снижает риск распространения заражения.

«Процесс выдачи наличных средств происходит с соблюдением мер контроля и гигиены, от коммерческих банков требуют, чтобы операции с наличными проводились в соответствии с разграничением доходов и расходов. Выдача средств должна по максимуму производится именно новыми банкнотами», – заявил представитель Ифэй.

В регионах, где эпидемическая ситуация наиболее тяжелая, банкноты должны пройти ультрафиолетовую или высокотемпературную дезинфекцию и храниться в банке 14 дней. Затем их снова можно вернуть в обращение.

В районах, где ситуация не столь критична, «карантин» для банкнот ограничен семью днями.

Кроме того, денежные средства, поступающие в банк из больниц и с фермерских рынков, должны подвергаться специальной обработке и храниться изолированно, после дезинфекции они остаются в Народном банке Китая и не подлежат выдаче.

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