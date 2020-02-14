Ми-8 совершил жесткую посадку в ЯНАО

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), всего на борту 10 человек, двое оказались зажаты, сообщили в экстренных службах.

Источник сообщил, что «в Ямальском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8», на борту находились 10 человек, «двое из них зажаты», передает РИА «Новости».

По предварительным данным, воздушное судно принадлежит авиакомпании «Скол».

Ранее депутат от «Единой России», зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин погиб при крушении пассажирского вертолета Bell 407 под Казанью. По данным Росавиации, предварительной причиной крушения вертолета могли стать плохие метеоусловия.