В Госдуме подтвердили гибель Хайруллина при крушении вертолета под Казанью

Депутат от «Единой России», зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане, подтвердил глава комитета Владимир Кашин.

«Да. Информация из Татарстана. На 99,9% точно, что это он. Помощник и пилот в тяжелом состоянии, но живы, а Айрат Назипович, к сожалению, погиб», – сказал Кашин, передает ТАСС.

Вертолет Bell 407 потерпел крушение под Казанью вечером в пятницу. После этого приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

СМИ сообщали, что при крушении погиб Хайруллин, еще два человека выжили.

По данным Росавиации, предварительной причиной крушения вертолета могли стать плохие метеоусловия. Кроме того, в экстренных службах не исключили, и отказ техники. Росавиация сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия.

Айрат Хайруллин родился в 1970 году в Казани. В 1991 году получил высшее образование по специальности «экономист-организатор сельскохозяйственного производства» в Казанском сельскохозяйственном институте имени Горького.

Еще в студенческие годы начал заниматься предпринимательской деятельностью. В 1995 году избрался депутатом Казанского городского Совета народных депутатов Татарстана, позже стал депутатом Госсовета республики.

В 2003 году был избран депутатом Государственной Думы.