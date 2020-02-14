В Федерации бокса предрекли жесткое наказание Кушиташвили

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14 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 13:46  |  vz.ru
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Удешевить ипотеку в России способна дорогая нефть

Только удешевление ипотеки доступным жилье не сделает Фото: Нина Зотина/РИА «Новости»
Ипотечная ставка опустилась до рекордных 9%, но это все равно «бремя даже для семьи со средними доходами», признал премьер-министр России Михаил Мишустин. Для некоторых россиян ипотека уже намного дешевле благодаря поддержке государства. Но стоит ли ждать еще более дешевую ипотеку – большой вопрос. Ведь при росте стоимости жилья покупка даже по более низкой ставке может оказаться невыгодной. Подробности...
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Конституция России станет ответом на вызовы времени

Владимиру Путину интересны самые разные предложения по поправкам к КонституцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Жизнь поменялась, и она требует изменений, в том числе и в Основном законе. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итог своей встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Идущее сейчас обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Внук елбасы стал для Казахстана информационной бомбой

Пристрастие Айсултана Назарбаева к кокаину сделало его изгоем в КазахстанеФото: instagram.com/aisultann
Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев попросил политического убежища в Британии. Он утверждает, что обладает информацией о «высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана» и на него оказывается давление. Ранее Айсултан пытался покончить жизнь самоубийством. Какими окажутся последствия заявлений Назарбаева-младшего для Нур-Султана и Москвы? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Когда Бог решает наказать страну, он лишает ее лидера

Алексей Алешковский, сценарист
Разговоры о сильной руке и ее необходимости для России идут довольно давно. Условные патриоты, естественно, голосуют обеими руками за нее, условные либералы – против. Хотя, когда Борис Николаевич Ельцин палил из танков по парламенту, сильная рука их более чем устраивала. Подробности...
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Нужно ли управлять национальной памятью

Сергей Мардан, публицист
Наша государственная идеология должна продвигать концепцию народа-победителя и формировать образ России как страны – защитницы справедливости. Это не внешняя политика. Это нужно здесь, внутри. Подробности...
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В войне против Дамаска Эрдоган потерпит поражение

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российско-турецкие отношения испытывают проверку на прочность. Виной всему стало наступление войск Асада в Идлибе – а также блеф, которым занимается турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Подробности...
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              В Федерации бокса предрекли жесткое наказание Кушиташвили

              14 февраля 2020, 12:51

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Федерация бокса России намерена пожизненно дисквалифицировать Георгия Кушиташвили, арестованного по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

              Кремлев заявил, что «обнаружение кокаина в организме Кушиташвили – это позор и шок», передает РИА «Новости».

              Он отметил, что в таких случаях грозит пожизненное отстранение. В ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен.

              Между тем стало известно, что Второй военный окружной суд признал законным заключение под стражу чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили по обвинению в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии.

              «Постановление оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения», – огласил решение судья.

              Защита приобщила справку о наличии у боксера хронического доуденита (воспалительное заболевание двенадцатиперстной кишки) и характеристику от боксерского клуба La Cruz, однако это не помогло спортсмену освободиться.

              Прокурор представила результаты медицинского освидетельствования спортсмена: как оказалось, в момент задержания он был под действием кокаина.

              Кроме того, в ходе осмотра Кушиташвили психиатром после задержании выяснилось, что на руке у того оказался некий след на вене.

              Сам боксер и защита эту информацию пока не прокомментировали, а в ходе заседании настаивали на домашнем аресте или залоге.

              «Отпустите домой, обязуюсь сразу являться», – заявил Кушиташвили.

              Напомним, Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Позже было возбуждено уголовное дело.

              Так как Кушиташвили является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК.

              Также стало известно, что у боксера якобы изъяли 0,5 грамма чистого кокаина. Затем анализы подтвердили употребление спортсменом этого вещества.

              Спортсмен вину не признает. Его адвокат сообщал, что Кушиташвили якобы не знал, что в его куртке есть сверток с наркотиками.


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