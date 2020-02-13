Крымско-татарский телеканал ATR назвал дату прекращения вещания на Крым

Из-за блокирования госфинансирования и банковских счетов украинский крымско-татарский телеканал ATR с пятницы может остановить вещание на территорию Крыма.

Это связано с огромной задолженностью канала перед владельцем телевышек, сообщает «Страна».

Канал должен концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) 368 тыс. 859 гривен (15 тыс. долларов), в связи с чем в пятницу ATR может быть отключен от четырех телевышек, передающих сигнал на Крым.

Ранее сообщалось, что инициатор «блокады» Крыма и владелец проукраинского канала ATR Ленур Ислямов сообщил, что его канал находится на грани закрытия.

Политолог Руслан Бортник в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что телеканал ATR находился в структуре медиа-империи Петра Порошенко, а новая власть «не хочет содержать чужие информационные ресурсы».