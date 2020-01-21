Пропагандистский крымско-татарский канал ATR оказался на грани закрытия

Взгляд
21 января, вторник  |  Последнее обновление — 23:31  |  vz.ru
Разделы

МВФ испугался новой Великой депрессии

Новая мировая рецессия запаздывает, но избежать ее не удастся Фото: Lewis W Hine/Reuters
Мир стоит на пороге новой Великой депрессии, о чем кричит рост уровня неравенства в мире, считают в Международном валютном фонде. Это самый затяжной кризис в истории США, повторения которого американцы пытаются избежать всеми правдами и неправдами. Удастся ли на этот раз Северной Америке пострадать меньше других от второй «депрессии»?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как будут голосовать за поправки в Конституцию

Рабочая группа предложила исправить более десятка статей КонституцииФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, о которых он заявил в своем послании Федеральному собранию. Но вступят эти изменения в силу только после того, когда пройдут через парламент и всероссийское голосование. Детали этой процедуры сейчас обсуждает рабочая группа. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия забирает русских с Украины

Национальной гордости на Украине все больше, а представителей этой национальности все меньшеФото: Zuma/ТАСС
Очередное исследование показало катастрофическую для Украины статистику – за последние двадцать пять лет население страны сократилось более чем на четверть. Это крайне напоминает процесс, активно происходящий в странах Прибалтики. Есть, однако, и существенные отличия, к которым имеет прямое отношение и Россия. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Послание – это дорого, всерьез и надолго

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Почему именно сейчас? Потому что под тоскливый вой оппозиционных блогеров о том, как в России все плохо, в России неожиданно растет новое большое поколение школьников, и скоро их будет 19 миллионов. Подробности...

Таких не берут в демократию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бессмысленно задаваться вопросом, что больше разозлило нашу оппозицию – требование о суверенности претендентов на высшие государственные посты или перспектива получить парламент с расширенными полномочиями. Потому что обе эти «беды» для них одинаково губительны. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Европейский восток забурлит не меньше Ближнего

Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Россия появляется, когда надо разрешить сложный вопрос в двусторонних отношениях. Задача России не похитить участников из «клуба непослушаек» или организовать ему альтернативу, но сделать так, чтобы в игре, жестко управляемой воспитателем в лице США, было больше творчества. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как украинский трезубец оказался символом экстремизма

    Русский интерес в Ливии

    Германия выставила России счет за войну с Польшей

      Перейти а раздел…

      Назван состав нового правительства России

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
      Подробности...

      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
      Подробности...

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?
          • Да

          • Нет

          • Еще не определился

          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
          • Лучше предшественника

          • Хуже предшественника

          • Таким же

          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности
              Путин изменил структуру правительстваБелоусов назначен первым вице-премьеромВ ЛНР заявили о потерях украинских силовиков при попытке занять серую зонуМинкомсвязь не исключила бесплатного доступа россиян к соцсетям
              Названы все заместители МишустинаЛавров сохранил пост главы МИДаРФ и Грузия обсудят вопрос восстановления авиасообщения в начале мартаЗавершена экспертиза на вменяемость историка Соколова
              Мишустин назвал цели нового правительстваШойгу остался министром обороныРоссийский суд постановил удалить приложение iHerb для смартфоновКардиолог описал первые признаки возможной смерти из-за отрыва тромба

              Главная тема


              Запад мешает россиянке стать главой государства в Африке

              искажение истории


              В Думе предложили запретить приравнивать действия СССР к действиям нацистской Германии

              второй государственный


              Украинцы выступили за свободное использование русского языка

              учения НАТО


              Столтенберг заявил о рекордной численности американских военных в Европе

              Видео

              исторические споры


              Израиль подставил России плечо в конфликте с Украиной и Польшей

              учения НАТО


              Для нападения на Россию США подготовят «смертника»

              демографическая катастрофа


              Почему вымирает Прибалтика

              замена Чайки


              Генпрокуратуру возглавит охотник на серийных убийц

              Общечеловеческая практика


              Герман Садулаев: Поправка в Конституцию исправляет последствия холодной войны

              Еврейская проблема


              Алексей Алешковский: Память о Второй мировой работает только по-честному

              Всем надоело


              Игорь Мальцев: Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?

              Пропагандистский крымско-татарский канал ATR оказался на грани закрытия

              21 января 2020, 23:25

              Текст: Антон Антонов

              Версия для печати

              Инициатор «блокады» Крыма и владелец проукраинского канала ATR Ленур Ислямов сообщил, что его канал находится на грани закрытия.

              По его словам, работа продолжается «на полном альтруизме». Сокращено число выпусков новостей, ATR отказался от прямых эфиров и всех программ из Крыма, прекращены «патриотические программы», канал «не может проводить дубляж на крымско-татарском языке».

              Из Крыма отозваны четверо журналистов, многие сотрудники уволены. Как заявил Ислямов, «пожертвовали журналистами, режиссерами и другими», «освободили около 40 человек, это 45% коллектива», пишет «Детектор медиа».

              У канала есть «задолженность за спутниковое вещание», возник риск отключения «вещания радио Meydan на полуостров». Канал должен более 4,5 млн гривен украинскому госоператору телерадиовещания и спутниковой связи, а также за аренду передатчика и студии, есть задолженность по зарплатам.

              На вопрос о том, как сейчас выглядит эфир канала, Ислямов ответил: «Мы показываем повторы». По его словам, канал «нарушает условия лицензии и не выпускает надлежащее количество информационного продукта».

              Украинские власти обещали каналу финансирование. В Киеве сказали, что канал получит 50 млн гривен. Однако, по словам Ислямова, столько же он должен был получить в прошлом году, но получил только 35 млн. Ислямов «не представляет», как «закрыть задолженности с прошлого года».

              В 2015 году ATR не смог пройти перерегистрацию по российским законам. Собственники и руководство канала умышленно не оформили документы на перерегистрацию. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о канале.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............