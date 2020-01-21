Пропагандистский крымско-татарский канал ATR оказался на грани закрытия

Инициатор «блокады» Крыма и владелец проукраинского канала ATR Ленур Ислямов сообщил, что его канал находится на грани закрытия.

По его словам, работа продолжается «на полном альтруизме». Сокращено число выпусков новостей, ATR отказался от прямых эфиров и всех программ из Крыма, прекращены «патриотические программы», канал «не может проводить дубляж на крымско-татарском языке».

Из Крыма отозваны четверо журналистов, многие сотрудники уволены. Как заявил Ислямов, «пожертвовали журналистами, режиссерами и другими», «освободили около 40 человек, это 45% коллектива», пишет «Детектор медиа».

У канала есть «задолженность за спутниковое вещание», возник риск отключения «вещания радио Meydan на полуостров». Канал должен более 4,5 млн гривен украинскому госоператору телерадиовещания и спутниковой связи, а также за аренду передатчика и студии, есть задолженность по зарплатам.

На вопрос о том, как сейчас выглядит эфир канала, Ислямов ответил: «Мы показываем повторы». По его словам, канал «нарушает условия лицензии и не выпускает надлежащее количество информационного продукта».

Украинские власти обещали каналу финансирование. В Киеве сказали, что канал получит 50 млн гривен. Однако, по словам Ислямова, столько же он должен был получить в прошлом году, но получил только 35 млн. Ислямов «не представляет», как «закрыть задолженности с прошлого года».

В 2015 году ATR не смог пройти перерегистрацию по российским законам. Собственники и руководство канала умышленно не оформили документы на перерегистрацию. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о канале.

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