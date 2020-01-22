На Украине объяснили кризис вокруг крымско-татарского канала ATR

«Телеканал ATR финансировался из госбюджета и находился в структуре медиа-империи Петра Порошенко, хотя напрямую ему и не принадлежал. Новая власть просто не хочет содержать чужие информационные ресурсы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Руслан Бортник, комментируя сообщения о том, что пропагандистский крымско-татарский канал ATR находится на грани закрытия.

«Бюджетные деньги сейчас направляются на новый телеканал для Крыма и Донбасса, который создан министром культуры Украины Владимиром Бородянским, – отметил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. – В этом контексте не исключено, что потеря владельцем ATR Ленуром Ислямовым бюджетного финансирования связана с тем, что он принадлежит к другой политической команде. Новая власть просто не хочет содержать чужие информационные ресурсы и СМИ».

Сейчас Ислямов использует сложившуюся ситуацию для поиска спонсоров и пытается напомнить о проблематике Крыма, о себе, а заодно покритиковать власть с этой точки зрения, отметил собеседник.

«При этом сам по себе канал – это абсолютно нишевое, камерное СМИ, входящее в медиа-империю Петра Порошенко. Но ATR не был влиятельным инструментом украинской политики в отношении Крыма. Он представлял лишь одну из точек зрения», – заключил Руслан Бортник.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, инициатор «блокады» Крыма и владелец проукраинского канала ATR Ленур Ислямов сообщил, что его канал находится на грани закрытия.

По его словам, работа продолжается «на полном альтруизме». Сокращено число выпусков новостей, ATR отказался от прямых эфиров и всех программ из Крыма, прекращены «патриотические программы», канал «не может проводить дубляж на крымско-татарском языке».

Украинские власти обещали каналу финансирование. В Киеве сказали, что канал получит 50 млн гривен (более 2 млн долларов). Однако, по словам Ислямова, столько же он должен был получить в прошлом году, но получил только 35 млн. Ислямов «не представляет», как «закрыть задолженности с прошлого года».

В 2015 году ATR не смог пройти перерегистрацию по российским законам. Собственники и руководство канала умышленно не оформили документы на перерегистрацию. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о канале.

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