Тренера заподозрили в надругательстве над девочкой в Уфе

В Уфе тренер по восточным единоборствам заподозрен в надругательстве над семилетней школьницей, сообщили СМИ.

Как пишет «Комсомольская правда», тренер еще в ноябре 2019 года надругался над школьницей, затем это повторилась в декабре, январе и феврале. При этом заявление от матери поступило только 10 февраля.

Подозреваемого задержали, он во всем сознался. Возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит от 12 до 20 лет заключения.

В январе петербургские правоохранительные органы задержали тренера по ушу, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении юной спортсменки.