В Кремле оценили перспективы восстановления родственных отношений России и Украины

Для восстановления родственных российско-украинских отношений потребуется немало времени, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Русофобия возведена, по крайней мере была возведена на протяжении последних нескольких лет, буквально в ранг внутренней государственной политики на Украине», – цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобная политика дала свои последствия относительно негативного настроения в отношении России.

«Мы, конечно, понимаем, что даже при изменении основ этой русофобской политики, потребуется продолжительное время, чтобы сбалансировать ту самую атмосферу, которая должна быть неотъемлемой частью российско-украинских отношений, собственно, родственных», – сказал Песков.

При этом он уточнил, что пик русофобской политики приходился на время правления экс-президента Петра Порошенко.

Ранее в Киеве назвали условия встречи президента России Владимира Путина и украинского лиера Владимира Зеленского.

Позже Зеленский объяснил важность ведения прямого диалога с Путиным.

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