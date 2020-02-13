Эксперты назвали голосование по поправкам в Конституцию проявлением народовластия

За 26 лет в стране произошли изменения и Конституция должна тоже следовать за временем. Как отмечают эксперты, в ведущих странах мира поправки в основной закон вносятся регулярно. По их мнению, инициированное президентом обсуждение изменений в Конституцию,активизировало общественную дискуссию в обществе и это показывает вовлеченность людей в конституционный и демократический процесс.

В экспертной среде отметили важность участия в голосовании по внесению правок в Конституцию России. Адвокат Дмитрий Аграновский считает, что в противном случае «гражданином РФ тогда трудно называться».

В разговоре с PAПСИ адвокат заявил, что своей инициативой президент России Владимир Путин активизировал общество – сейчас о Конституции говорят везде и таким образом «в общество вносится элемент политизации, что очень хорошо, это вовлекает людей в конституционный и демократический процесс». «Стоит также отметить, что президент, безусловно, учтет мнение граждан, поэтому вдвойне важно голосовать», – утверждает Аграновский.

Схожего мнения придерживается адвокат Алексей Мельников. «Голосовать важно и очень нужно, потому именно с помощью этого процесса и проявляется народовластие, о котором говорится в Основном законе, где народ является главным субъектом... Нельзя быть равнодушным – важно участвовать в управлении страной, а иначе непонятно: гражданин ты или нет?» – заявил Мельников.

Другим важным моментом является широкое обсуждение поправок среди специалистов и в обществе. Как рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод, в регионах «проходит обсуждение поправок, направляются предложения в рабочую группу». «Послание президента активизировало общественную дискуссию и вокруг изменений в Конституцию, и вокруг актуальных проблем, волнующих наших граждан», – сказал Брод.

Эксперт убежден, что такое активное участие общества в обсуждении «показывает его возросшую активность и гражданскую заинтересованность в развитии государственного строительства, совершенствовании работы органов власти».

В то же время Аграновский добавляет, что за последние 26 лет страна изменилась, и Конституция, как живой организм, «должна следовать за временем, это свойственно и европейским странам». В большинстве ведущих стран мира конституционные поправки вносятся регулярно и в гораздо больших объемах, чем в России. В конституцию США внесено уже 27 поправок. При этом стоит отметить, что за всю историю к принятию предлагалось почти десять тысяч поправок.

Конституции штатов меняются значительно чаще – в девятнадцати штатах основной закон менялся не менее ста раз. В одном случае изменения принимает Конгресс США и не менее трех четвертей правительств штатов. Во втором случае две трети законодателей штатов могут потребовать созыва конституционной конвенции для внесения поправок, после чего три четверти правительств штатов должны их поддержать.

В Канаде поправки в конституцию вносятся после их одобрения двумя третями парламентов провинций и большинством населения всей страны. Таким путем конституция уже претерпела десяток изменений.

А, например, у такой демократической страны, как Великобритания, и вовсе отсутствует Конституция. Неписанный Основной закон формируют принимаемые парламентом акты, постановления судов и конвенции. Так что кардинально меняться эта «конституция» способна хоть каждый год без какой-либо возможности у общества как-то на это повлиять.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Президент поддержал среди прочего идею закрепления в Конституции защиты данных россиян, одобрил предложение закрепить упоминания в Основном законе молодежной политики и упоминание обязательной индексации зарплат. Путин также призвал закрепить в Конституции социальные гарантии.

В завершение встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию Путин отметил, что есть вопросы, требующие дополнительного обсуждения и более точных формулировок.

«Но ясно одно – жизнь поменялась, и она требует определенной реакции, в том числе в Основном законе. Со всех точек зрения это совершенно правильно: то, чем мы занимаемся, и должно быть рассчитано на долгую перспективу», – сказал Путин.

По его словам, Конституция – это не простой закон, он носит еще и политический, и морально-этический характер, в связи с чем важно присутствие на его обсуждении представителей всех страт общества и профессиональных сообществ.