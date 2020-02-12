Латвия решила запросить у России выдачу «Черного Ленина»

Прокуратура Латвии отправит запрос в Россию на выдачу уроженца республики Бенеса Айо, которого обвиняют в участии в конфликте в Донбассе на стороне ЛНР, сообщают местные СМИ.

В Службе государственной безопасности Латвии сообщили, что Айо задержали в России, передает ТАСС со ссылкой на латвийское агентство ЛЕТО.

Дело Айо было передано в прокуратуру Рижского судебного округа в 2019 году. Местные СМИ сообщали о 10 добровольцах из Латвии, которые воевали в составе сил ЛНР и ДНР.

Ранее сообщалось, что под Архангельском задержали ополченца ДНР, активиста «антимайдана» Бенеса Айо, ему грозила депортация на Украину. Однако в среду его отпустили на свободу.

Бенеса Айо называют одним из самых известных ополченцев Донбасса, известен под прозвищем «Черный Ленин» из-за темного цвета кожи и своих политических взглядов. Родился в Латвии. В 2005 году организовал акцию против визита на тот момент президента США Джорджа Буша в Латвию, за что был арестован и приговорен к девяти месяцам тюрьмы. После этого переехал в Лондон.

В 2014 году приехал в Донбасс, в Донецке был арестован 1 апреля за «подготовку вооруженного переворота» и депортирован в Великобританию, в мае снова пытался вернуться на юго-восток Украины и на этот раз был депортирован в Латвию, где против него завели дело. В начале 2015 года бежал из страны, находясь под следствием, и снова попал в Донбасс, где стал ополченцем.

В 2019 году в Чехии возбудили уголовное дело против белоруса, участвовавшего в 2014-2016 годах в боевых действиях на стороне ЛНР и ДНР.