На белоруса в Чехии завели дело за участие в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР

Полиция завела дела на проживающего в Чехии гражданина Белоруссии из-за участия в 2014-2016 годах в боевых действиях на востоке Украины на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил представитель чешской генпрокуратуры Марек Бодлак.

«Полиция завела на него дело в связи с подтвержденным участием в вооруженном конфликте на Украине на стороне сепаратистов», – заявил Бодлак.

Отмечается, что гражданину Белоруссии грозит тюремное заключение сроком до 15 лет, передает РИА «Новости».

Согласно данным полиции, 40-летний мужчина впервые принял участие в военном конфликте на Украине в 2014 году, после чего не раз возвращался в Чехию и вновь уезжал на Украину.

Сообщается, что с 2015 года законодательство Чехии запрещает гражданам своей страны без разрешения президента нести службу в иностранных вооруженных силах, ведущих боевые действия.

Ранее МВД Чехии опубликовал доклад, из которого следует, что на стороне ДНР и ЛНР в военном конфликте приняли участие четыре чеха и 12 иностранцев с родственниками или разрешением на проживание в республике. Минимум два гражданина Чехии погибли на Украине в боях за самопровозглашенные республики.