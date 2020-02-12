Привязавшего к капоту лису охотника привлекли к ответственности на Ставрополье

На Ставрополье охотника, который повесил на автомобиль «УАЗ» лису, привлекли к административной ответственности, сообщило главное управление МВД по региону.

В Сети была размещена фотография, на которой к капоту машины с надписью «Производственная охотничья инспекция» за лапы была подвешена лиса. На фото обратил внимание глава региона Владимир Владимиров. Он заявил, что это «варварская, дикая выходка... для любого человека, охотник он или нет».

По данным минприроды региона, ранее владелец автомобиля работал в частном охотничьем хозяйстве Минераловодского района, однако его отстранили от работы три года назад, а надпись он нанес на машину самовольно.

«По данному факту сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В результате проведенной работы установлена личность гражданина, являющего собственником транспортного средства. Полицейские выяснили, что мужчина является охотником. Возвращаясь с охоты, на которой он добыл лису, он привязал животное к передней части автомашины, чтобы сфотографироваться с друзьями, и, забыв ее снять, отправился домой», – цитирует сообщение регионального МВД РИА «Новости».

В отношении мужчины составлены административные протоколы по статьям КоАП РФ «мелкое хулиганство» и «управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков».

«Также министерством природных ресурсов гражданин привлечен к административной ответственности по статье КоАП РФ «нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира», – добавили в ведомстве.

Ранее в Пермском крае было возбуждено уголовное дело по факту убийства бывшим заместителем министра четырех охотничьих собак.