После убийства экс-чиновником охотничьих собак в Пермском крае возбудили дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства бывшим заместителем министра четырех охотничьих собак в Пермском крае, сообщили в региональном главке МВД.

В полиции не уточнили, проходит ли бывший чиновник по делу в качестве подозреваемого. Вменяемая статья предполагает наказание сроком до пяти лет лишения свободы.

«По факту жестокого обращения с животными, повлекшего гибель четырех собак породы западно-сибирская лайка, следствием ... возбуждено уголовное дело», – передает РИА «Новости» сообщение МВД.

Информация об убийстве собак появилась в сообществе «Охота Рыбалка Природа Охотничий билет» в соцсети «ВКонтакте». По словам охотника, директор охотхозяйства «Глухарь» Виктор Усенко расстрелял животных, так как «собаки гоняют лосей, их лай мешает ему охотиться». Все животные были с датчиками слежения и родословной.

Напомним, в понедельник сообщалось, что Пермское минприроды проверит сообщения об убийстве экс-чиновником охотничьих собак.